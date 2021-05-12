Скорочення населення Китаю може стати проблемою для всього світу, - Bloomberg

Повільний приріст населення Китаю за останні десятиліття може відчуватися гостріше за межами країни. Економіка й надалі набиратиме обертів, і доходи населення можуть продовжувати зростати, хоча й повільнішими темпами.

Уповільнення темпів зростання китайського населення не призведе до кризи в межах самого Китаю, але решті планети доведеться пристосуватися до ймовірного падіння виробництва та подорожчання товарів, пише Bloomberg.

"Китай як необмежене джерело дешевої робочої сили, що знижує вартість усього, від посудомийних машин до ляльок, може залишитися в минулому", - зазначає видання.

Перепис, який проводиться раз в десятиліття, показав, що минулого року в Китаї проживало 1,412 мільярда людей. Середньорічне зростання населення 0,53% за останнє десятиліття було найповільнішим темпом з 1953 року.

Тривалі тенденції стали більш вираженими: населення працездатного віку впало до 63,4% порівняно з більш ніж 70% десятиліття тому, тоді як частка жителів віком від 60 років і старше стрибнула вгору. Зараз більше половини громадян Китаю проживають у містах.

Не виключено, що чисельність населення працездатного віку в Китаї може зменшитися за кілька років, але це не означає, що насувається криза. Деякі з найбагатших економік світу вже давно ведуть боротьбу із падінням населення.

Китаю не потрібно боятися за свою "комерційну життєздатність" лише тому, що такий неминучий побічний продукт прогресу наздогнав його. Врешті-решт, це відносно поширена модель економічного розвитку: рівень життя підвищується, люди проводять більше часу в навчальних закладах, пізніше одружуються, борються з дорожчими витратами на життя і хочуть витратити більше коштів на дітей, які у них є. Навіть якщо Пекін вживатиме заходів для скасування політики "однієї дитини", ймовірно, ситуація суттєво не зміниться. Така широка глобальна тенденція може бути занадто міцною навіть для "державної мускулатури" Китаю.

Наслідки для решти планети можуть бути серйознішими. Рух світового економічного ринку значною мірою покладався на Китай протягом останніх кількох десятиліть, особливо після фінансової кризи 2007-2009 років. Його валовий внутрішній продукт з 2000 року зріс із середньорічним рівнем близько 8%. Еквівалентний показник для США становив трохи менше 2%.

Згідно з розрахунками Bloomberg, Китай внесе більше п'ятої частини загального приросту світового ВВП до 2026 року. Внесок США становитиме 14,8%, а Індії та Японії - 8,4% та 3,5% відповідно. Падіння населення, швидше за все, означатиме і повільніше загальне зростання, навіть якщо ВВП на душу населення буде продовжувати зростати.