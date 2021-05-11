Під обстріл потрапили безліч населених пунктів на півдні і в центрі Ізраїлю.

Фото: EPA/UPG

В результаті ракетного обстрілу 11 травня загинули три людини. Серед загиблих - громадянка Індії, яка працювала доглядальницею у літньої жінки.

Про це повідомляє портал Newsru.co.il.

Масований ракетний залп по ізраїльській території почався близько 20:45. Під обстріл потрапили безліч населених пунктів на півдні і в центрі Ізраїлю.

Під час обстрілу міста Холон одна з ракет потрапила в рейсовий автобус, що призвело до його загоряння. Представники компанії-перевізника повідомили, що під час сирени водій автобуса зупинив його, відкрив двері і попросив пасажирів вийти і знайти укриття. Всі потерпілі перебували під час удару ракети на вулиці. Поранено вісім осіб, зних двоє - у важкому стані. Серед поранених є п'ятирічна дитина. Постраждалі доставлені в лікарню.

В Рішон ле-Ціон осколками ракети була смертельно поранена 30-річна жінка. Представники служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом" передають, що ракета потрапила в будинок. Врятувати життя жінці не вдалося. Поліція виявила ще два місця попадання ракет в Рішон ле-Ціон.

Ракета також потрапила в житловий будинок в Гіватаїмі. Легкі поранення отримали чотири людини.

У зв'язку з ракетними обстрілами тимчасово закритий аеропорт Бен Гуріон. Рейси, що прямують до Ізраїлю, здійснюють посадку на Кіпрі.

Угруповання ХАМАС раніше заявило, що випустило в бік Ізраїлю 130 ракет.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима. До ранку вівторка кількість обстрілів перевищила 200.

Ізраїль відповів ракетними обстрілами. У Газі загинули 24 людини, зокрема і дев'ятеро дітей. Іще понад 700 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими силами безпеки, з них близько 500 госпіталізовано. Ізраїльські військові повідомили, що в результаті ракетного обстрілу постраждали шестеро мирних мешканців.

Ця ескалація зумовлена спірністю території Єрусалима, який і Ізраїль, і Палестина вважають своїм.

Новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалима почався напередодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами.