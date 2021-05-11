В Тель-Авіві спрацювали сирени повітряної тривоги

ХАМАС заявив, що випустив загалом близько 130 ракет.

ракетна система iron dome в роботі,недалеко від міста Ашдод,ізраїль,12 листопада 2019.

Ізраїльське місто Тель-Авів піддався обстрілу ракет, запущених з Сектору Газа. У місті лунають сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє Associated Press.

Угруповання ХАМАС заявило, що випустило загалом близько 130 ракет. Це найбільш інтенсивний ракетний удар по Ізраїлю на сьогоднішній день. У ХАМАС це називають відповіддю на руйнування Ізраїлем висотної будівлі в Газі раніше ввечері.

Як повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, 13-поверховий житловий будинок в секторі Газа був зруйнований у вівторок вночі після удару ізраїльської авіації.

У будівлі знаходився офіс, який використовувався політичним керівництвом Гази з ХАМАС.

Незабаром після атаки ХАМАС і угруповання “Ісламський джихад” заявили, що дадуть відповідь ракетними обстрілами Тель-Авіва.

Нагадаємо, палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима. До ранку вівторка кількість обстрілів перевищила 200.

Ізраїль відповів ракетними обстрілами. У Газі загинули 24 людини, зокрема і дев'ятеро дітей. Іще понад 700 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими силами безпеки, з них близько 500 госпіталізовано. Ізраїльські військові повідомили, що в результаті ракетного обстрілу постраждали шестеро мирних мешканців.

Ця ескалація зумовлена спірністю території Єрусалима, який і Ізраїль, і Палестина вважають своїм.

Новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалима почався напередодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами.