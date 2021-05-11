Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо ситуації з правами людини в Криму, - МЗС

Документ засуджує російську окупацію Криму та констатує суттєве порушення нею як державою-окупантом прав людини в Криму.

Комітет міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року ухвалив ініційоване Україною рішення "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Документ засуджує російську окупацію Криму та констатує суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму.

“МЗС України вітає ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року ініційованого Україною рішення… Комітет міністрів Ради Європи вкотре підтвердив незмінність позиції стосовно підтримки незалежності й суверенітету нашої держави та закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Ухвалення зазначеного рішення підтвердило, що питання Криму і надалі перебуватиме у центрі посиленої уваги Комітету міністрів – головного керівного органу цієї Організації”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає МЗС України, у рішенні КМ РЄ міститься заклик до РФ звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

У документі також міститься заклик до Комісара Ради Європи з прав людини здійснювати на постійній основі моніторинг ситуації на півострові. Рішенням передбачено також представлення Генеральним секретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів, щонайменше раз на рік, доповідей щодо ситуації на окупованому півострові.

“Ухвалений документ посилює політику міжнародної спільноти щодо невизнання спроби анексії Криму та сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а у перспективі - деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна попросила західних союзників підготувати нові санкції проти Росії на випадок нової агресії. Зокрема, покаранням за напад могло б стати відключення РФ від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT.