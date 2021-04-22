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Україна попросила відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії

Кулеба заявив, що Захід має запобігти нападу РФ на Україну.

Україна попросила відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії
Фото: presstv.ir

Україна попросила західних союзників підготувати нові санкції проти Росії на випадок нової агресії. За словами міністра Дмитра Кулеба, покаранням за напад могло б стати відключення РФ від системи міжнародних міжбанківських платежів SWIFT.

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.

"У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято. Тобто ситуація може повернутися в будь-який бік. І ось чому реакції Заходу, консолідована реакція Заходу, зараз така важлива - щоб не дозволити Путіну ухвалити це рішення", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що під час віртуальної зустрічі з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу запропонував їм розглянути "відключення Росії від SWIFT" як частину нового пакету економічних санкцій на випадок військової ескалації.

Кулеба також прокоментував вчорашню заяву президента Росії Володимира Путіна, який застеріг світ від переходу червоних ліній щодо РФ.

"Я зрозумів повідомлення президента Путіна так: ми будемо переходити ваші червоні лінії, але переходити наші червоні лінії вам не можна, і ми будемо самі визначати, де проходять наші червоні лінії", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що економічні та секторальні санкції щодо Російської Федерації були вперше запроваджені Європейським Союзом у 2014 році на підставі Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 року) й застосовуються стосовно окремих галузей економіки Російської Федерації, зокрема: фінансова сфера - обмеження операцій та контрактів з низкою банків; експорт до Росії військової техніки, технологій та товарів подвійного призначення; обмеження ЄС на експорт обладнання та технологій в РФ в енергетичній сфері стосуються продукції та технологій, призначених для розвідки глибоководних природних ресурсів та видобутку нафти, розвідки арктичних запасів нафти і проектів видобутку сланцевої нафти.

Санкції передбачають такі основні заборони:

  • обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.
  • накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю.
  • запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ.
  • обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.
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