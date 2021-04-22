Першим на референдум буде винесене питання продажу сільськогосподарської землі, - Тимошенко

Першим на референдум буде винесене питання заборони продажу сільськогосподарської землі. Про це повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час пресконференції.

За її словами, зміни до Земельного кодексу дозволять знімати верхній шар чорноземів, продавати землю іноземцям, скасують поняття «особливо цінні землі» та усунуть державу від контрою за обігом сільськогосподарських земель. До того ж, за словами Тимошенко, «слуги народу» просувають урядовий законопроєкт про скасування права громадян на безкоштовні 2 гектари землі.

«Під час локдауну вони вносять зміни до законодавства, які дають можливість нашу сільськогосподарську землю розпродати, в тому числі іноземцям, без будь-яких правил. В України силою зброї забрали 7% земель, Крим і тимчасово окупований Донбас. Водночас зараз без війни вони намагаються здати 72% території України, перетворивши її у новітню колонію, а українців – у батраків на власній землі», – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» визнала, що покладала сподівання на те, що Конституційний суд України в найближчий час ухвалить рішення і визнає закон про продаж землі без референдуму неконституційним, однак робота КС заблокувана.

«Нам потрібно провести всеукраїнський референдум разом – народ України і «Батьківщина», яка стає пліч-о-пліч з українцями. Сьогодні це єдиний шлях, який дасть нам можливість захистити землю і наше майбутнє. Ми вважаємо, що землю в Україні має купувати лише держава – щоб здавати її в оренду вітчизняним фермерам, середнім і малих сільгоспвиробникам. А якщо людина хоче продати пай, то тільки держава за ринковою вартістю може викупити його, як це робиться в США, Канаді, європейських країнах», – наголосила політик.