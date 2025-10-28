Мюнхен претендуватиме на проведення Олімпіади у 2036 році

Жителі Мюнхена під час міського референдуму переважною більшістю голосів підтримали подачу заявки на проведення Літніх Олімпійських ігор у 2036, 2040 або 2044 роках.

Як пише Deutsche Welle, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, згодні з планом мерії претендувати на статус столиці головних змагань чотириріччя. Мюнхен вже приймав Олімпіаду у 1972 році.

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер назвав підсумки референдуму "потужним сигналом від мюнхенців" і пообіцяв, що влада рухатиметься вперед для досягнення мрії знову проводити Ігри.

Окрім баварської столиці, свої кандидатури до МОК готуються подати Берлін, Гамбург та район Рейну-Рура. В німецькому уряді вважають, що найбільш символічним було б провести Олімпіаду в країні у 2040 році - на 50-річчя об'єднання ФРН та НДР в єдину державу.