Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСпорт

Мюнхен претендуватиме на проведення Олімпіади у 2036 році

Подачу заявки погодили на референдумі.

Мюнхен претендуватиме на проведення Олімпіади у 2036 році
Мюнхенські політики та спортсмени радіють через результати референдуму
Фото: DW

Жителі Мюнхена під час міського референдуму переважною більшістю голосів підтримали подачу заявки на проведення Літніх Олімпійських ігор у 2036, 2040 або 2044 роках.

Як пише Deutsche Welle, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, згодні з планом мерії претендувати на статус столиці головних змагань чотириріччя. Мюнхен вже приймав Олімпіаду у 1972 році.

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер назвав підсумки референдуму "потужним сигналом від мюнхенців" і пообіцяв, що влада рухатиметься вперед для досягнення мрії знову проводити Ігри. 

Окрім баварської столиці, свої кандидатури до МОК готуються подати Берлін, Гамбург та район Рейну-Рура. В німецькому уряді вважають, що найбільш символічним було б провести Олімпіаду в країні у 2040 році - на 50-річчя об'єднання ФРН та НДР в єдину державу. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies