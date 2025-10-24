​Лозан про поразку на Гран-прі WBC: "Не зміг навʼязати супернику свій бокс"

Український боксер Данило Лозан у коментарі LB.ua проаналізував свою поразку у півфіналі Гран-прі WBC, де він поступився представнику Узбекистану Муджибіло Турсунову.

"Я вважаю, що того вечора я дійсно поступився своєму супернику. Після поєдинку я ще так не вважав, але збоку було видніше. Він був зручним для мене боксером, але він - красень у тому плані, що нав’язав мені свій бокс, свою манеру, той стиль, де він кращий. Я свій бокс йому нав’язати, на жаль, не зміг", - сказав Лозан.

Також він розповів про свої подальші плани.

"Моя олімпійська мрія жива. Олімпіада в Лос-Анджелесі — це моя ціль, моя мета. І я буду робити все для того, аби туди потрапити, здобути там нагороду й втілити свою мрію в реальність", - підсумував Лозан.

Як повідомлялось, на турнірі в Саудівській Аравії Данило Лозан був єдиним українцем, який дійшов до стадії півфіналу. Докладніше про шлях Данила Лозана на Гран-прі WBC, болючу поразку й амбітні плани на майбутнє - читайте в матеріалі LB.ua.