МОК закликав не проводити міжнародні змагання в Індонезії

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) закликав всі міжнародні федерації не проводити змагання в Індонезії.

Таким чином МОК відреагував на рішення влади Індонезії, яка відмовила у видачі віз команді Ізраїлю зі спортивної гімнастики. Ізраїльські спортсмени не змогли потрапити на чемпіонат світу-2025, що проходить з 19 по 25 жовтня. Влада Індонезії пояснила це пропалестинськими протестами.

МОК прийняв рішення рекомендувати міжнародним федераціям не проводити великих спортивних змагань в Індонезії, поки її уряд не надасть гарантій щодо участі до турніру усім учасникам.

МОК також припинив перемовини щодо права приймати будь-які Олімпійські заходи на території держави, а НОК Індонезії попросили прибути до штаб-квартири МОК у Лозанні для обговорення ситуації.

"Виконавчий комітет МОК скористався нагодою, щоб нагадати всім зацікавленим сторонам Олімпійського руху про важливість вільного та безперешкодного доступу до відповідної країни для всіх учасників, щоб брати участі в міжнародних змаганнях без обмежень", — підсумували у заяві МОК.