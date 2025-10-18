Формула-1: Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію спринту на Гран-прі США

У техаському Остіні розпочався Гран-прі Сполучених Штатів у Формулі-1 - після єдиної практики пілоти визначали місця на стартовій решітці спринту.

Найшвидше коло продемонстрував Макс Ферстаппен - нідерландець лише на шість сотих секунд випередив Ландо Норріса. Трійку замкнув лідер заліку пілотів Оскар Піастрі. Також до десятки потрапили Ніко Хюлькенберг, Джордж Рассел, Фернандо Алонсо та команди "Вільямс" і "Феррарі" у повному складі.

У суботу на пілотів чекає спринт, після якого відбудеться кваліфікація головного заїзду. Сам Гран-прі розіграють у неділю. Боротьба в особистому заліку точиться між Піатрі, Норрісом і Ферстаппеном, в той час як у Кубку конструкторів ще минулого етапу дострокову перемогу здобула команда "Макларен".