«Барселона» вирвала перемогу в «Жирони» Ваната й Циганкова

Каталонці відзначилися на останній хвилині.

«Барселона» вирвала перемогу в «Жирони» Ваната й Циганкова
«Барселона» – «Жирона»
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на своєму полі здолала «Жирону» в каталонському дербі 9-го туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба синьо-гранатових.

Ямаль і Педрі святкують гол
Фото: EPA/UPG
Ямаль і Педрі святкують гол

На 13 хвилині рахунок у матчі відкрив Педрі з передачі Ламіна Ямаля. «Жирона» зрівняла на 20-й – Вітцель забив ударом через себе.

Аксель Вітцель під час удару
Фото: EPA/UPG
Аксель Вітцель під час удару

Крапку в матчі на 3 доданій до основного часу матчу поставив Рональд Ахаухо. Захисник «Барселони» відгукнувся на простріл Френкі де Йонга й пробив у лівий кут воріт суперника.

«Барселона» під час гри в захисті
Фото: EPA/UPG
«Барселона» під час гри в захисті

Український форвард «Жирони» Владислав Ванат вийшов на поле в стартовому складі й відіграв 69 хвилин. Ще один українець Віктор Циганков вийшов з лави для запасних на 63-й. 

Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу, випередивши «Реал» на один пункт.

Нагадаємо, в активі «Реала» 21 очко після 8 матчів. У дев’ятому турі Ла Ліги вершкові зіграють з «Хетафе». Початок матчу – о 22:00 за Києвом 19 жовтня.
﻿
