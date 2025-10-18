«Барселона» на своєму полі здолала «Жирону» в каталонському дербі 9-го туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба синьо-гранатових.

Фото: EPA/UPG Ямаль і Педрі святкують гол

На 13 хвилині рахунок у матчі відкрив Педрі з передачі Ламіна Ямаля. «Жирона» зрівняла на 20-й – Вітцель забив ударом через себе.

Фото: EPA/UPG Аксель Вітцель під час удару

Крапку в матчі на 3 доданій до основного часу матчу поставив Рональд Ахаухо. Захисник «Барселони» відгукнувся на простріл Френкі де Йонга й пробив у лівий кут воріт суперника.

Фото: EPA/UPG «Барселона» під час гри в захисті

Український форвард «Жирони» Владислав Ванат вийшов на поле в стартовому складі й відіграв 69 хвилин. Ще один українець Віктор Циганков вийшов з лави для запасних на 63-й.

Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу, випередивши «Реал» на один пункт.

Нагадаємо, в активі «Реала» 21 очко після 8 матчів. У дев’ятому турі Ла Ліги вершкові зіграють з «Хетафе». Початок матчу – о 22:00 за Києвом 19 жовтня.