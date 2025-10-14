Чоловіча збірна України з шахів – чемпіони Європи

Чоловіча збірна України з шахів виграла Чемпіонат Європи, який проходив у Батумі, Грузія.

Про це повідомила пресслужба Федерації шахів України.

Склад чоловічої збірної: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко й Ігор Самуненков.

Упродовж змагань українці перемогли Сербію – чинних чемпіонів Європи, а також Німеччину й Нідерланди. Загалом збірна України здобула 7 перемог і 1 нічию. Ще один матч завершився поразкою.

Востаннє українські шахісти ставали чемпіонами Європи у 2021 році.

Натомість жіноча збірна України стала другою.

Україну на європейській першості серед жінок представили Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова і Божена Піддубна.

Нагадаємо, командний Чемпіонат Європи пропустив український шахіст Василь Іванчук.