Чоловіча збірна України з шахів – чемпіони Європи

Жіноча команда здобула «срібло».

Чоловіча й жіноча збірні України з шахів
Фото: ФШУ

Чоловіча збірна України з шахів виграла Чемпіонат Європи, який проходив у Батумі, Грузія. 

Про це повідомила пресслужба Федерації шахів України.

Склад чоловічої збірної: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко й Ігор Самуненков.

Упродовж змагань українці перемогли Сербію – чинних чемпіонів Європи, а також Німеччину й Нідерланди. Загалом збірна України здобула 7 перемог і 1 нічию. Ще один матч завершився поразкою.

Востаннє українські шахісти ставали чемпіонами Європи у 2021 році.

Натомість жіноча збірна України стала другою. 

Україну на європейській першості серед жінок представили Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова і Божена Піддубна. 

Нагадаємо, командний Чемпіонат Європи пропустив український шахіст Василь Іванчук.
