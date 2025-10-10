Відбір до ЧС. Ісландія – Україна (1:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Збірна України грає у третьому матчі відбору до Чемпіонату світу-2026 з футболу.

45. 4 хвилини додав арбітр до основного часу матчу!

43. ГООООООООООООООООООООЛ!!!!!!!!! Волошин на фланзі отримав м'яч і покотив на Ваната. Влад пробив, але удар заблокували. Після цього Еллертссон мав можливість вибити м'яч, замахнувся й вдарив у повітря... Як наслідок м'яч полетів до Гуцуляка, який з розвороту заштовхав ігровий прилад у ворота – 1:2!!!

42. Україна отримала право на штрафний метрів за 40 від воріт. Малиновський подав, але арбітр зафіксував фол на користь ісландців.

41. Гуцуляк відкрився на фланзі й прикрив м'яч корпусом. Потім вінгер відпасував на Коноплю, а той намагався навісом знайти Ваната. Очевидно, захисники Ісландії затисли нашого форварда.

40. Констатуємо, що гра дещо заспокоїлася. М'яч тримають ісландці ближче до центру поля.

39. Вимушена заміна у складі України: Волошин змінив на полі Судакова.

38. Трубін на газоні сидить. Тільки цього нам не вистачало... Моурінью може так і Реброва проклянути...

37. Ісландці в один дотик фактично ледь не дійшли до лінії воріт Трубіна... Анатолій упевнено вийшов і забрав м'яч до рук.

36. Шапаренко здавалося в простому епізоді пішов у підкат і залишив слід шипів на гомілці суперника. Арбітр епізод записав собі й дозволив продовжити. Можливо, "нагородить" жовтою під час паузи.

35. А Судаков тим часом залишив межі поля. Награв сьогодні Жора вже. Десь плаче один Жозе Моурінью.

33. Гооооол!!!! Еллертссон легко обіграв Коноплю в штрафному майданчику й несильно пробив у ближній кут воріт Трубіна... Анатолій не зміг правильно зреагувати, тому зрізав м'яч прямо у лівий кут воріт – 1:1.

32. Відзначаємо, що Ісландія поки грає першим номером і намагається зрівняти рахунок.

31. Кутовий для Ісландії. Йоганнессон високо подав, але Шапаренко першим опинився на м'ячі.

30. А тепер Шапаренка в простому епізоді затисли в опорній зоні нашох команди. Він виплутався й віддав пас уперед. Ісландці підіймають градус боротьби.

28. Судаков неприємно зіштовхнувся плечем з Магнуссоном і ліг на газон. А ось тепер можна нервувати.

27. Українці виходять з-під пресингу завдяки короткому пасу!!! Ну коли ми таке востаннє бачили?

26. А ось тут нас пробачилиииии!!!! Гудмундссон завдяки простому закиданню з глибини вийшов на ворота Трубіна під кутом і пробив у поперечину. Поки видихаємо, але дзвіночок тривожний.

24. Малиновський жорстко в боротьбі сфолив, але німецький арбітр поки карток не роздає! Ну а куди ж поспішати?

23. Миколенко!!!! Торстейнссон намагався поборотися корпусом з Віталієм біля воріт Трубіна, але наш показав, хто тут козацького роду.

21. Ісландці, видно, розізлилися (ну а кому сподобається вдома програвати?) й намагаються тиснути на ворота Трубіна. Українці натомість завдяки пресингу затискають суперника біля чужих воріт. Гарно поки грають.

20. Парад помилок з обох боків. Спочатку Матвієнко подумав, що він Серхіо Рамос і пішов обігрувати суперників. На щастя, м'яч залишився в наших. Миколенко вибив його подалі й за збігом обстави – Палссон послизнувся – Ванат втік на ворота Ісландії. Він намагався вирізати на Гуцуляка, але м'яч опинився у руках Олафссона.

19. Конопля взяв приклад з Калюжного й відтоптав підошву Еллертссона під час прийому м'яча ісландця.

18. Ну а тепер Трубін від воріт вибиває.

17. Домашня заготовка не пройшла, на щастя. Віталій Миколенко прочитав епізод і з фолом на собі вибив м'яч.

16. Йоганессон ледь не втратив м'яч у центрі поля, але все ж зміг проштовхнути його вперед. Там Калюжний зіграв жорстко, завалив суперника без зволікань. Штрафний для Ісландії.

15. Забарний у непритаманному для себе стилі помилився з пасом, але Малиновський одразу вигриз його з-під ніг суперників. Який же заряджений приїхав у збірну Руслан!!!

13. ГООООООООООООООЛ!!!!!!!!! МААААААЛИИИИИИИНАААААААА!!!!! Віталій Миколенко протягнув м'яч лівим флангом і прострілив у штрафний Олафссона, куди вже забіг Малиновський і ударом в дотик прошив голкіпера – 0:1!!!!

10. Судаков укотре починає атаку України. Старається Жора, хоче довести, що вже навчився по-модному грати в Португалії.

9. Калюжний приймає м'яч на лінії захисту нашої команди. Очевидно, Сергій Ребров розраховує на захисні якості опорного півзахисника.

8. Атмосфера, до речі, на арені чудова. Стіна вікінгів співає пісні, скандує кричалки. Відчувається, що в Рейк'явіку нині свято футболу.

7. Дощ на стадіоні «Лаугардалсвеллур»... Погода явно не сприяє комбінаційній грі... А Сергію Реброву так хотілося.

6. Головним диригентом українців поки є Забарний. Наші стабільно навантажують зірку ПСЖ, змушуючи того розпочинати атаки.

5. Жодна з команд так і не спромоглася взяти м'яч під контроль. Українці намагаються грати високо.

4. Ісландці нав'язують боротьбу на кожному клаптику поля. Українці поки місцями сипляться, але помилки не призводять до гострих атак суперника.

3. Миколенко в наступному епізоді зіграв невпевнено в простому епізоді біля своїх воріт, а потім Шапаренко втратив м'яч у боротьбі й дозволив Йоганнессону пробити. М'яч пролетів біля воріт Трубіна.

2. Миколенко отримав м'яч на фнанзі й одразу подав у штрафний. Туди вривалися одразу двоє футболістів збірної України, але захисник ісландців Інгасон упевнено вибив м'яч головою.

1. Ісландці розіграли м'яч з центру поля. Ванат одразу стартував пресингувати захисників. Ісландці тим часом другим дотиком запустили довгу подачу вперед. Відчувається стиль вікінгів з перших секунд!

Матч розпочався!!!

21:43. Усі купили заспокійливе? Мало нам нервів з терористами по сусідству... Хлопці, сьогодні нам потрібна перемога, сьогодні нам потрібен позитив!

21:38. Лунає гімн України. Всі встали?

21:30. Наші козаки вийшли на передматчеву розминку. Холодно в Рейк'явіку, розімніться добре, панове!

21:25. До старту матчу залишилося 25 хвилин. Гляньте поки, як наші по ісландській землі гуляли, голову провітрювали.

21:15. Не можемо не згадати про те, що сьогодні відбудеться довгоочікуване повернення. Після страшної травми ноги під час матчу за «Дженоа» до збірної через рік повернувся Руслан Малиновський! З поверненням, Маліно, чекаємо на твою гармату!

21:10. Стартова одинадцята Ісландії на матч: Олафссон – Палссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон – Гудмундссон, Йоганессон, Гаральдссон – Магнуссон, Гудйонсен, Торстейнссон.

21:05. До вашої уваги стартовий склад збірної України на гру: Трубін – Миколенко, Матвієнко (К), Забарний, Конопля – Калюжний, Малиновський, Шапаренко – Судаков, Ванат, Гуцуляк.

21:02. Цікавий факт! В ісландців немає прізвищ. Замість цього вони використовують конструкцію «батька син». До прикладу, є футболіст Гудйонссон. Це означає, що його батька звали Гудйон... Отака дивина.

21:00. Суто щоб ви не переплутали футболістів: наші гратимуть у жовтому комплекті форми, а ісландці – у блакитному.

20:58. Українці сьогодні гратимуть на стадіоні (приготуйтеся) «Лаугардалсвеллур» у Рейк'явіку, Ісландія! Дякувати Богу за кнтрл С і кнтрл V, бо інакше ми б назву не написали! Красиве поле!

20:55. Розпочнемо з історичної довідки! Загалом українці й ісландці зустрічалися п'ять разів. Збірна України святкувала перемогу двічі, одного разу вигравала Ісландія, ще два поєдинки завершилися внічию.

20:50. Вітаємо, друзі! Менш як за годину розпочнеться матч між Україною й Ісландією! Ми щиро переконані, що у випадку поразки цей поєдинок мав би стати останнім для Сергія Реброва на чолі національної команди. А ісландці – це все ще далеко не подарунок! Чому? Читайте в прев'ю, яке ми підготували для вас.

10 жовтня 2025 року. Рейк'явік. «Лаугардалсвеллур». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +8С.

Ласкаво просимо на третій матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірною Ісландії й командою України.

Стартові склади:

Ісландія: Олафссон, Палссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон, Гудмундссон, Йоганессон, Гаральдссон, Магнуссон, Гудйонсен, Торстейнссон.

Головний тренер – Арнар Гуннлаугссон (Ісландія).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (К), Забарний, Конопля, Калюжний, Малиновський, Шапаренко, Судаков, Ванат, Гуцуляк.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Свен Яблонський (Німеччина).