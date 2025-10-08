Кріштіану Роналду став першим у світі футболістом-мільярдером

Згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg, його статки зросли до $1,4 млрд.

Нападник футбольного клубу "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим у світі гравцем-мільярдером.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg, статки Роналду зросли до $1,4 млрд.

40-річний Роналду за свою кар'єру виступав у найбільших європейських клубах, включаючи англійський "Манчестер Юнайтед" та італійський «"Ювентус". Він також підписував прибуткові контракти з провідними брендами, такими, як Armani та Nike.

У червні цього року він продовжив контракт із саудівським ФК "Аль-Наср", вартість якого, за інформацією ЗМІ, перевищує $400 млн.

Протягом тривалого часу Роналду та аргентинець Ліонель Мессі, з яким вони борються за звання найкращого футболіста, отримували приблизно однакову зарплату. Проте це змінилося у 2023 році, коли Роналду перебрався у країну Перської затоки, а Мессі приєднався до клубу "Інтер Маямі", яка виступає в американській Вищій лізі футболу (MLS). Утім, згідно з контрактом, після завершення кар'єри аргентинець отримає частку в американському футбольному клубі, тож статки давніх суперників знову можуть зрівнятися.