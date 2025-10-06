Поєдинок ветеранів за титул чемпіона України й бій Віктора Постола: у Києві пройде вечір боксу

Головними подіями стануть перший в історії українського боксу поєдинок ветеранів за титул чемпіона України, а також бій колишнього чемпіона світу Віктора Постола. Ми поспілкувалися з головними героями турніру – Віктором Постолом, Дмитром Поповим, Олександром Івковим й Ігорем Фаніяном, щоб дізнатися, чого очікувати від боїв.

Уже цієї суботи в Палаці спорту відгримить великий вечір боксу. Організатором став Ігор Фаніян – засновник SPARTABOX Faniian Promotion і Ліги боксу ветеранів бойових дій. На глядачів чекає 12 запеклих поєдинків: 6 проведуть боксери-професіонали, 6 – ветерани.

Ice Man у Палаці спорту

Поєдинки за участі чемпіонів світу з боксу в Україні зараз рідкість зі зрозумілих причин. Однак уже скоро вболівальники зможуть посмакувати якісним боксом за участю зіркового Віктора Постола (32-5, 12 КО) – колишнього володаря поясу за версією WBC.

Ice Man буде хедлайнером вечора. У 12-раундовому протистоянні представник Броварів зійдеться з 32-річним іспанцем Алехандро Моєю (22-2, 12 КО). На кону стоятиме пояс IBO International у першій напівсередній вазі.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Віктор Постол (ліворуч)

Українець у розмові з LB.ua заявив, що вже не може дочекатися бою, й високо оцінив рівень майбутнього суперника.

«Я з нетерпінням чекаю 11 жовтня, адже в мене буде бій за титул. Він відбудеться в Києві, і я переконаний, що буде цікаво не тільки мені, але й глядачам у Палаці спорту!

Алехандро Мойя – стійкий боксер. У нього є 22 поєдинки в профі й усього 2 поразки. Також, що важливо, він жодного разу не програвав нокаутом. Іспанцю 32 роки, він йде вперед, аби виконати свій план на бій. У нього також гарний захист, але я знайду ключі, аби його відкрити», – розповів Постол.

Водночас в іспанських ЗМІ пишуть, що Мойя їде в Київ по перемогу.

Фото: Даніяр Сарсенов Ігор Фаніян

Промоутер SPARTABOX Faniian Promotion Ігор Фаніян запевнив, що Постолу буде непросто, але українець переможе.

«У суперника Постола дві поразки, але при цьому 22 перемоги. Він уже дав інтерв’ю, де сказав, що хоче ввійти в історію як боксер, який переміг Віктора Постола. Це серйозна заява, але я знаю Віктора. Сам на собі відчував силу його ударів і можу сказати впевнено: все буде добре. Я вірю в перемогу Віктора Постола», – наголосив Фаніян.

Досвід проти молодості

Ще один поєдинок, вартий уваги, – бій молодого проспекта Олександра Івкова (6-0-1, 4 КО) й досвідченого Станіслава Скорохода (21-4, 18 КО).

Для Івкова цей поєдинок є шансом гучно заявити про себе й покращити свої позиції в рейтингу.

«Чекаю цей вечір боксу і свій поєдинок на такій прекрасній арені. Я люблю боксувати в Палаці спорту й те, як глядачі підтримують боксерів у ньому. Переконаний, ми подаруємо емоції, які запам’ятаються надовго. Стас – це найдосвідченіший супротивник, проти якого я виходив у ринг у професійному боксі. Він – міцний горішок, який може вдарити. З ним точно не буде просто, але я готовий до будь-якого виклику в кар’єрі», – пояснив Івков.

Фото: Володимир Дубик / НЛПБУ Олександр Івков (ліворуч)

Для досвідченого Скорохода це можливість повернутися після поразки й знову конкурувати на найвищому рівні.

«Готовий до цього бою не менше, ніж до поєдинку з Григоряном. У підготовці бере участь мій наставник Володимир Олексійович Золоторьов, який буде зі мною в команді під час поєдинку.Кар’єру я завершувати не збираюся. Кожен виклик для мене – це нове завдання, яке потрібно пройти, поки є порох у порохівниці. Івкова я знаю дуже добре. Я радий вийти з ним у ринг, розділити його й показати, хто насправді заслуговує на перемогу. Рівень у нього високий, хоча багато хто його недооцінює», – сказав Скороход.

Поєдинок триватиме 8 раундів.

Окрім Постола, Скорохода й Івкова, глядачі побачать поєдинки українських проспектів Ярослава Харциза, Тараса Бондарчука, Геворга Манукяна й Алі Дагли.

Головні герої вечора

Окрім професійних боксерів, на ринг вийдуть ветерани війни – українські захисники.

Дмитро Попов на псевдо «Матроскін» боронив нашу країну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Донецькому напрямку. Сергій «Гера» Герасименко воював у 63-й окремій механізованій бригаді. Саме ці чоловіки зійдуться між собою на ринзі.

Фото: Олексій Самсонов Дмитро Попов під час тренування

На кону стоятиме титул першого в історії чемпіона України з боксу серед ветеранів. Бій триватиме 3 раунди по 2 хвилини.

«Боксувати в першому в історії бою за пояс чемпіона України серед ветеранів для мене – це не лише спортивне досягнення, а й можливість показати, що бокс – це про силу духу, дисципліну й любов до справи. Також це шанс надихнути інших ветеранів і молодь, довести, що ніколи не пізно ставити цілі й іти до них. Я вдячний за настільки унікальну подію в українському спорті й гордий бути її частиною.

Як для ветерана, для мене дуже важливо, щоб спортивні події, як-от наш вечір боксу, мали на меті підтримку не лише спорту, а й ветеранської спільноти та реабілітації військових. Такі заходи об’єднують людей, популяризують здоровий спосіб життя. Окрім того, це ще одна можливість довести всьому світу, що українські воїни незламні», – зазначив Попов.

Фото: frankivchany.if.ua Бій між ветеранами

Свої бої також проведе низка ветеранів: Олександр Мамонтов і Влад Клімчук, Олексій Біленький і Володимир Дʼяконов, Павло Кушнеров і Михайло Дроботенко, Руслан Єрьоменко й Олександр Прохоров, Сергій Корячка й Руслан Мерзлий.

Вечір боксу відбудеться 11 жовтня в київському Палаці спорту.