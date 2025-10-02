Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного вирвав перемогу над "Барселоною"

Українець врятував команду від, здавалося, неминучого голу.

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного вирвав перемогу над "Барселоною"
Барселона - ПСЖ 1:2
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів "Парі-Сен Жермен" українця Іллі Забарного на виїзді протистояв каталонській "Барселоні".

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі і запам'ятався епізодом у першому таймі, коли зупинив м'яч, що вже, здавалося, неминуче прямує до сітки воріт французів.

Парижани все ж пропустили першими, відзначився Ферран Торрес. Але ще до перерви Маюлу відновив рівновагу. А у драматичній розв'язці Гонсалу Рамуш приніс "ПСЖ" вольову перемогу - 2:1. Забарний від статистичних порталів отримав позитивні оцінки. 

В інших матчах ігрового дня "Карабах" продовжив дивувати, обігравши 2:0 "Копенгаген", "Арсенал" впорався з "Олімпіакосом" 2:0, "Ман Сіті" втратив очки, зігравши унічию 2:2 з "Монако", "Ювентус" спіткнувся об "Вільярреал" з тим самим мировим рахунком, а "Наполі" переміг "Спортинг" 2:1.   
