Серія А: Гол Довбика допоміг «Ромі» перемогти «Верону»

У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСпорт

Серія А: Гол Довбика допоміг «Ромі» перемогти «Верону»

Український форвард відзначився дебютним голом за римлян у новому сезоні чемпіонату Італії.

Серія А: Гол Довбика допоміг «Ромі» перемогти «Верону»
Футболіст «Роми» Суле (ліворуч) під час матчу
Фото: EPA/UPG

«Рома» вдома здолала «Верону» (2:0) у 5-му турі італійської Серії А.

Про це повідомляє пресслужба «вовків».

Рахунок у матчі відкрив Артем Довбик на 7-й хвилині. Українець відгукнувся на подачу з флангу та ударом головою направив м’яч у правий кут воріт.

Артем Довбик під час гри
Фото: EPA/UPG
Артем Довбик під час гри

У другому таймі перевагу римлян подвоїв Суле. Він першим зорієнтувався у штрафному майданчику суперника і пробив у ворота на 79 хвилині.

Український форвард «Роми» Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі й відіграв 60 хвилин.

Після перемоги «вовки» піднялися на другу сходинку Серії А з 12 очками в активі.

Нагадаємо, «Наполі» очолює Серію А – 12 пунктів після 4 матчів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies