Серія А: Гол Довбика допоміг «Ромі» перемогти «Верону»

Український форвард відзначився дебютним голом за римлян у новому сезоні чемпіонату Італії.

Футболіст «Роми» Суле (ліворуч) під час матчу

«Рома» вдома здолала «Верону» (2:0) у 5-му турі італійської Серії А.

Про це повідомляє пресслужба «вовків».

Рахунок у матчі відкрив Артем Довбик на 7-й хвилині. Українець відгукнувся на подачу з флангу та ударом головою направив м’яч у правий кут воріт.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик під час гри

У другому таймі перевагу римлян подвоїв Суле. Він першим зорієнтувався у штрафному майданчику суперника і пробив у ворота на 79 хвилині.

Український форвард «Роми» Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі й відіграв 60 хвилин.

Після перемоги «вовки» піднялися на другу сходинку Серії А з 12 очками в активі.

Нагадаємо, «Наполі» очолює Серію А – 12 пунктів після 4 матчів.