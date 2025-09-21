Кирило Марсак здобув для України єдину ліцензію у фігурному катані на Олімпііаду-2026

На Іграх у Мілані-Кортіні Україна буде представлена в чоловічому одиночному катанні.

У Пекіні завершився заключний кваліфікаційний турнір з фігурного катання до XXV зимових Олімпійських ігор. За його результатами Україні вдалося вибороти одну перепустку - на Іграх у Мілані-Кортіні наша країна буде представлена в чоловічому одиночному катанні.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

21-річний Кирило Марсак за сумою короткої та довільної програм набрав 217,57 бала і увійшов до п’ятірки найкращих. Таким чином він став одним із п’яти фігуристів, які здобули путівку на зимові Ігри 2026 в Італії для свого Олімпійського комітету.

У НОК зазначили, що ліцензія, яку виборов Марсак, є неіменною, тож хто саме представлятиме нашу країну в Мілані буде визначено ближче до Олімпійських ігор.