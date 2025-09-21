Кирило Марсак здобув для України єдину ліцензію у фігурному катані на Олімпііаду-2026

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСпорт

Кирило Марсак здобув для України єдину ліцензію у фігурному катані на Олімпііаду-2026

На Іграх у Мілані-Кортіні Україна буде представлена в чоловічому одиночному катанні.

Кирило Марсак здобув для України єдину ліцензію у фігурному катані на Олімпііаду-2026
Кирило Марсак
Фото: НОК

У Пекіні завершився заключний кваліфікаційний турнір з фігурного катання до XXV зимових Олімпійських ігор. За його результатами Україні вдалося вибороти одну перепустку -  на Іграх у Мілані-Кортіні наша країна буде представлена в чоловічому одиночному катанні.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

21-річний Кирило Марсак за сумою короткої та довільної програм набрав 217,57 бала  і увійшов до п’ятірки найкращих. Таким чином він став одним із п’яти фігуристів, які здобули путівку на зимові Ігри 2026 в Італії для свого Олімпійського комітету.

У НОК зазначили, що ліцензія, яку виборов Марсак, є неіменною, тож хто саме представлятиме нашу країну в Мілані буде визначено ближче до Олімпійських ігор. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies