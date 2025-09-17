Україна закликає відсторонити російських і білоруських "нейтральних" важкоатлетів від участі у ЧС

Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет та Федерація важкої атлетики України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації важкої атлетики з рішучим закликом - не допустити атлетів із Росії та Білорусі до участі в Чемпіонаті світу, який має відбутися 2–11 жовтня 2025 року в Норвегії.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Серед заявлених учасників - особи, які:

незаконно відвідали тимчасово окупований Росією український Крим (Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва, Крістіна Новіцька);

є військовослужбовцями або членами спортивного клубу ЦСКА, що напряму пов’язаний з російською армією (Анастасія Романова, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Пєтров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва, Михайло Подкоритов);

білоруський спортсмен Євген Тіхонцов брав участь у пропагандистському заході разом з диктатором Лукашенком.

Мінмолодьспорту України, НОК та Федерація важкої атлетики наголошують, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди.

"Україна вкотре підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети не мають брати участь у міжнародному спортивному русі у жодному статусі... Україна наполягає: допуск таких спортсменів суперечить не лише принципам Олімпійського руху, а й базовим нормам міжнародного права", - йдеться в повідомленні.