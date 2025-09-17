Україна закликає відсторонити російських і білоруських "нейтральних" важкоатлетів від участі у ЧС

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСпорт

Україна закликає відсторонити російських і білоруських "нейтральних" важкоатлетів від участі у ЧС

Турнір має відбутися 2–11 жовтня 2025 року в Норвегії.

Україна закликає відсторонити російських і білоруських "нейтральних" важкоатлетів від участі у ЧС
Фото: EPA/UPG

Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет та Федерація важкої атлетики України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації важкої атлетики з рішучим закликом - не допустити атлетів із Росії та Білорусі до участі в Чемпіонаті світу, який має відбутися 2–11 жовтня 2025 року в Норвегії.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Серед заявлених учасників - особи, які:

  • незаконно відвідали тимчасово окупований Росією український Крим (Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва, Крістіна Новіцька);
  • є військовослужбовцями або членами спортивного клубу ЦСКА, що напряму пов’язаний з російською армією (Анастасія Романова, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Пєтров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва, Михайло Подкоритов);
  • білоруський спортсмен Євген Тіхонцов брав участь у пропагандистському заході разом з диктатором Лукашенком.

Мінмолодьспорту України, НОК та Федерація важкої атлетики наголошують, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди. 

"Україна вкотре підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети не мають брати участь у міжнародному спортивному русі у жодному статусі... Україна наполягає: допуск таких спортсменів суперечить не лише принципам Олімпійського руху, а й базовим нормам міжнародного права", - йдеться в повідомленні. 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies