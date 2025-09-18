Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного розпочав основний етап з розгрому

Українець не потрапив до стартового складу.

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" Забарного розпочав основний етап з розгрому
ПСЖ - Аталанта 4:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів чинний володар трофею "ПСЖ" стартував в основному етапі вкрай переконливо: вдома французи буквально знищили італійську "Аталанту".

Українець Ілля Забарний розпочинав матч на лаві запасних, але вийшов на поле під заключні 15 хвилин. На цю мить рахунок вже був 3:0 на користь парижан - забивали Маркіньйос, Кварацхелія та Мендеш.

Вже із захисником нашої збірної у складі "ПСЖ" лише довершив справу - Рамуш у компенсований час зробив поразку "Аталанти" ще більш болючою. 4:0 - французький чемпіон одразу очолює турнірну таблицю.

В інших матчах "Ліверпуль" на нервах здолав "Атлетико" 3:2, "Інтер" обіграв "Аякс" 2:0, а "Баварія" була сильнішою за чемпіона світу "Челсі" 3:1.
