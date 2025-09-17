Фіаско українських шахістів у Самарканді

От і завершилися турніри «Великих швейцарок» у Самарканді. На жаль, українські шахісти й шахістки не продемонстрували тієї гри, на яку ми чекали. Останньою, хто міг претендувати на вихід до турніру претенденток, була Марія Музичук. Та для цього вона мала виграти дві підсумкові зустрічі.

У передостанньому раунді львів’янка Марія Музичук грала з Вайшалі Рамешбабу з Індії. У сицилійському захисті чорними молодша Музичук отримала цілком прийнятну позицію, навіть здобула певну перевагу. Критичний момент у партії чи, може, у всьому турнірі виник на 26-му ході.

Фото: FIDE Марія Музичук (ліворуч) виступає на турнірі в Самарканді

Якби Марійка знайшла правильний хід, вона мала б чудові шанси на перемогу. Не скажу, що її позиція була б математично виграшною, але шанси на це були досить непогані. На жаль, вона зіграла по-іншому.

Певний час її позиція лишалася кращою, потім поступово стала рівною. А на 36-му ході львів’янка припустилася вирішальної помилки. Прикрої поразки, яка перекреслила всі надії Музичук-молодшої. Чим можна пояснити її? Найімовірніше, нервами.

В останньому турі українка впевнено переграла Еліну Даніелян з Вірменії. У підсумку в активі Марії сім перемог (найбільше на турнірі!) і чотири поразки.

Її сестра Анна останні дві партії грала чорними й здобула дві нічиї. У її активі 6,5 очка з 11. Безумовно, на її результаті позначився прикрий випадок у першому раунді, коли вона прострочила час майже у виграшній позиції.

Фото: FIDE Анна Музичук (ліворуч) під час гри

6 очок набрала Анна Ушеніна, 5,5 — Юлія Осьмак. Перші два місця і право грати на турнірі претенденток здобули Вайшалі та Катерина Лагно (під прапором ФІДЕ) — по 8 очок. Восьме місце — у Марії Музичук, 12-те — в Анни.

У чоловіків найкращий результат серед українців показали ветеран Василь Іванчук і юний Ігор Самуненков — по 6 очок з 11. Мабуть, лише Ігор може зарахувати цей турнір собі до активу. Він виграв дві останні партії, причому одну з них чорними в дуже сильного шахіста — колишнього росіянина Олексія Сарани, який нині грає за Сербію. Самуненков підняв свій рейтинг на 20 пунктів. Можна сказати, що він упевнено стукає у двері збірної України.

Фото: FIDE Василь Іванчук думає над ходом

Усі партії зіграв унічию Руслан Пономарьов — 5,5 очка. На пів очка менше в Андрія Волокитіна.

Антон Коробов і Юрій Кузубов набрали по 4,5 очка, а Павло Ельянов — 4. Були у хлопців і окремі чудові партії — у Коробова, Волокитіна та, звісно ж, Василя Іванчука. Проте загалом результат наших незадовільний.

До турніру претендентів потрапили Аніш Гірі (Нідерланди) — 8 очок — і Маттіас Блюембаум (Німеччина) — 7,5.