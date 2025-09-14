Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСпорт

Ла Ліга: «Жирона» з голом Ваната не змогла перемогти «Сельту»

Українець вийшов на поле зі стартових хвилин.

Ла Ліга: «Жирона» з голом Ваната не змогла перемогти «Сельту»
Владислав Ванат (ліворуч) святкує гол
Фото: EPA/UPG

«Жирона» на чужому полі зіграла внічию з «Сельтою» (1:1) у четвертому турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба Прімери.

На 12 хвилині форвард «Жирони» Ванат вийшов на ударну позицію й після пасу Мартіна наважився на удар у лівий кут воріт суперника. Таким чином українець відкрив лік голів у новому клубі. 

«Cельта» відігралася на другій доданій до основного часу хвилині: Борха Іглесіас реалізував пенальті.

Український форвард каталонців Владислав Ванат вийшов на поле в стартовому складі й зіграв 67 хвилин. Ще один українець Владислав Крапивцов залишився на лаві для запасних. Український вінгер «Жирони» Віктор Циганков продовжує відновлення після травми. 

Внаслідок нічиєї «Жироні» вдалося здобути перший заліковий пункт у новому розіграші Прімери. Підопічні Мічела розташовуються на дні турнірної таблиці після чотирьох турів. 

«Cельта» йде 14-ю – 4 очки після 5 матчів.

Нагадаємо, Владислав Ванат цього літа перейшов до «Жирони» з «Динамо»
