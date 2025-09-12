Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСпорт

«Проти них буде найскладніша гра»: Лосано назвав головного суперника збірної України з волейболу на ЧС

Україна стартує на Чемпіонаті світу 14 вересня.

«Проти них буде найскладніша гра»: Лосано назвав головного суперника збірної України з волейболу на ЧС
Аргентинський тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано
Фото: FIVB

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в розмові з LB.ua назвав найскладнішого суперника «синьо-жовтих» на груповому етапі Чемпіонату світу.

На його думку, вирішальною буде гра проти команди Бельгії.

«Починаємо з матчу проти Бельгії. Це не добре і не погано, але саме цей матч точно ключовий і для нас, і для Бельгії. Потрібно зосередитись і перемогти», — заявив аргентинський спеціаліст.

Окрім Бельгії, збірна України також зіграє проти Алжиру й Італії, чинних чемпіонів світу в групі F. Коуч українців запевнив, що знає, як перемогти італійців.

«Ми вже грали проти Італії. Щоб перемогти у волейболі, мусимо грати краще за суперника. А щоб перемогти чинного чемпіона, ми повинні дуже добре грати біля сітки і на своїй подачі», — пояснив Лосано.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Чемпіонату світу збірна України зіграє проти Бельгії. Початок гри — о 9:00 за Києвом.

Минулоріч «синьо-жовті» стали сьомими на світовій першості.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies