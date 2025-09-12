«Проти них буде найскладніша гра»: Лосано назвав головного суперника збірної України з волейболу на ЧС

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в розмові з LB.ua назвав найскладнішого суперника «синьо-жовтих» на груповому етапі Чемпіонату світу.

На його думку, вирішальною буде гра проти команди Бельгії.

«Починаємо з матчу проти Бельгії. Це не добре і не погано, але саме цей матч точно ключовий і для нас, і для Бельгії. Потрібно зосередитись і перемогти», — заявив аргентинський спеціаліст.

Окрім Бельгії, збірна України також зіграє проти Алжиру й Італії, чинних чемпіонів світу в групі F. Коуч українців запевнив, що знає, як перемогти італійців.

«Ми вже грали проти Італії. Щоб перемогти у волейболі, мусимо грати краще за суперника. А щоб перемогти чинного чемпіона, ми повинні дуже добре грати біля сітки і на своїй подачі», — пояснив Лосано.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Чемпіонату світу збірна України зіграє проти Бельгії. Початок гри — о 9:00 за Києвом.

Минулоріч «синьо-жовті» стали сьомими на світовій першості.