Азербайджан — Україна: не зганьбитися в Баку

У якому стані українська збірна підходить до матчу проти Азербайджану, що не так з господарями й чому для Сергія Реброва ця гра повинна стати вирішальною — на LB.ua .

За таких умов будь-який результат, окрім перемоги, справедливо вважатимуть катастрофічним. Тінь від можливої поразки впаде не лише на гравців, головного тренера синьо-жовтих Сергія Реброва, а й на президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Натомість гучні слова про гру для захисників України й розуміння місії видаватимуться сміховинними.

Через три дні після поразки від команди Франції національна збірна України гратиме з представниками Азербайджану — футбольного карлика на карті світу — у другому турі кваліфікації на ЧС. Азербайджанці посідають 122-ге місце в рейтингу збірних ФІФА, де межують із по-спортивному екзотичними Нігером і Гамбією. Ба більше, нинішній суперник України гратиме фактично без тренера…

А хто гратиме?

Перед минулим поєдинком проти збірної Франції ми писали про те, що Україна підходить до гри з солідною делегацією в лазареті. Очевидно, що за три дні ситуація не змінилася, тому Яремчук, Циганков, Тимчик, Миколенко, Лунін й інші сьогодні не стануть у пригоді Сергієві Реброву. Зауважимо одразу: головний тренер, як і ми, про це не сьогодні дізнався, тому кадрова ситуація не виправдання.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України під час тренування

Сергій Станіславович і досі має футболістів з «Роми», «Бенфіки», «Жирони», інших європейських команд. Інша річ, що ті вже котрий рік намагаються зрозуміти, чого від них вимагає головний тренер… Навіть попри кадрові втрати збірна України видається футбольним гігантом порівняно з Азербайджаном.

За даними порталу transfermarkt, українська команда загалом коштує понад 272 мільйони євро. Азербайджанці ж разом недотягують навіть до 20 — лише 18 мільйонів. Лише 28-річний Олександр Зінченко коштує двадцятку. Такою ж красномовною є прірва між збірними в рейтингу національних команд ФІФА — 26-те проти 122-го місця.

Фото: Дан Балашов/УАФ Іван Калюжний і Олександр Назаренко на тренуванні в Баку

Тому хто б не вийшов на поле в складі України, це не вплине на справедливі очікування українського вболівальника. Та й Азербайджан для України історично зручний суперник. Команди зустрічалися двічі, і було це 2006 року. Ігри мали статус товариських, одна завершилася безгольовою нічиєю в Баку, а інша — розгромною перемогою України в Києві (6:0).

Хаос у таборі Азербайджану

Ще один фактор, який грає проти Сергія Реброва, — це стан справ у збірній сьогоднішнього господаря. Учора, 8 вересня, Асоціація футболу Азербайджану оголосила про відставку португальського тренера Фернанду Сантуша. Іменитому спеціалісту, переможцю Євро – 2016 вказали на двері після низки провальних результатів. Останньою краплею стала розгромна поразка від Ісландії — 0:5 — у першому турі кваліфікації на Чемпіонат світу.

Фото: EPA/UPG Португальський тренер Фернанду Сантуш

Цікаво, що ця крапля стала лише однією з багатьох. Упродовж року під керівництвом Сантуша азербайджанці провалювалися в поєдинках проти Гаїті (0:3) і Швеції (0:6). Тому поразка від ісландців стала закономірним продовженням піке.

Команду в екстреному режимі очолив Айхан Аббасов — тренер молодіжної команди Азербайджану. Упродовж скромної кар’єри він очолював чотири команди внутрішнього чемпіонату: «Зіру», «Сумгаїт», «Туран» (не Арда) і «Шамаху». Тому списати ймовірну невдачу на тренерський геній суперників не вдасться. На підготовку до матчу проти України Айхан мав день.

Єдина вірогідна перевага азербайджанців полягає в тому, що вони гратимуть на домашньому полі — Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Туди ще долетіти треба. З Вроцлава українці діставалися майже десять годин… Водночас мали час перевітрити голову.

Момент Х для Реброва

У такій ситуації не перемогти буде злочином… і вироком. Хоч як Андрій Шевченко довіряє другові, хоч як вірить у тренерський потенціал Сергія Реброва, який, до речі, на клубному рівні добре зарекомендував себе в «Динамо» і «Ференцвароші», поразка або нічия з Азербайджаном повинна стати його останнім матчем на чолі національної команди України.

Фото: EPA/UPG Сергій Ребров під час матчу проти Франції в першому турі відбору на ЧС

Як мінімум це може врятувати українців у відборі на ЧС. Гірше точно не буде, бо після невдачі з азербайджанцями далі нема куди.

Українські вболівальники, будьте певні, вже підготували серію мемів про азербайджанський футбол на підйомі. На жаль, ці припущення мають підґрунтя після провалу з Канадою (0:4), Бельгією (0:3) й перемогою на характері проти, з повагою, Нової Зеландії (2:1).

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час пресконференції

Який настрій у таборі збірної України? Сергій Ребров очікує важкої гри. Про це він заявив під час пресконференції.

«Я вважаю, завтра буде важка гра. Сподіваюся, цю пресконференцію не слухатимуть наші гравці. Тому що, коли команди змінюють тренерів, це може сприйматися по-різному. Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився ігри, зокрема перший тайм з Ісландією — не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабко. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моментів. Завтра буде непроста гра. Ми все зробимо, щоб гравці це розуміли і з першої хвилини намагалися досягти результату», — заявив він.

Ми ж очікуємо лише на перемогу, Сергію Станіславовичу, бо падати нижче нікуди. Та й падати можна без вас.

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної України Сергій Ребров

Матч Азербайджан — Україна розпочнеться о 19:00 за Києвом. LB.ua проведе текстову онлайн-трансляцію гри.