Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви у відборі Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу провела стартовий матч відбіркового турніру Євро-2027 (U21).
Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви з рахунком 4:0.
У складі збірної України голи забили Данил Кревсун (69), Сергій Корнійчук (73), Геннадій Синчук (77) та Рамік Гаджиєв (90+4).
Наступний матч молодіжна збірна України проведе 10 жовтня проти Угорщини.
Фінальний турнір Євро-2027 має відбутись на стадіонах Албанії та Сербії. А за підсумками турніру стануть відомі учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.