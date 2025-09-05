Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви у відборі Євро-2027

Українці перемогли з рахунком 4:0.

Фото: УАФ

Молодіжна збірна України з футболу провела стартовий матч відбіркового турніру Євро-2027 (U21).

Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви з рахунком 4:0.

У складі збірної України голи забили Данил Кревсун (69), Сергій Корнійчук (73), Геннадій Синчук (77) та Рамік Гаджиєв (90+4).

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 10 жовтня проти Угорщини.

Фінальний турнір Євро-2027 має відбутись на стадіонах Албанії та Сербії. А за підсумками турніру стануть відомі учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.
