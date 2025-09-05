Фінальний турнір Євро-2027 має відбутись на стадіонах Албанії та Сербії. А за підсумками турніру стануть відомі учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.

У складі збірної України голи забили Данил Кревсун (69), Сергій Корнійчук (73), Геннадій Синчук (77) та Рамік Гаджиєв (90+4).

Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви з рахунком 4:0.

Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви у відборі Євро-2027

