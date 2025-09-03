Чемпіонат світу з боксу: хто представить Україну на змаганнях

Україна стала частиною World Boxing
Попри всі чутки, Федерація боксу України офіційно стала частиною World Boxing. Рада директорів схвалила заявку ФБУ.
Нагадаємо, що World Boxing – нова міжнародна організація, створена у 2023 році провідними національними федераціями. Її очолює нідерландець Борис ван дер Ворст. Організацію заснували після того, як Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA (International Boxing Association, колишня АІВА, – LB.ua) права керувати аматорським боксом через корупцію, непрозорість і проблеми з суддівством. Президентом IBA є ставленик Кремля Умар Кремльов. Станом на зараз до World Boxing, разом з Україною, входить 119 національних федерацій.
Таким чином Україна тепер може брати участь у всіх змаганнях під егідою World Boxing: чемпіонатах та Кубках світу, чемпіонатах Європи й інших міжнародних стартах.
Президент ФБУ Олег Ільченко високо оцінив цей крок, наголосивши, що приєднання до World Boxing допоможе нашій федерації розвиватися всупереч обставинам.
«Це не просто формальність – це визнання нашої сили та місця у світовій боксерській спільноті. Це важливий крок для розвитку українського боксу. Це нові можливості й виклики для наших спортсменів. Український бокс продовжує жити й розвиватися, ми впевнено крокуємо вперед, попри всі труднощі», – пояснив Ільченко.
Відомо, що цей крок України привітали й у міжнародній організації. Президент World Boxing Борис ван дер Ворст особисто відвідав тренування національної команди перед чемпіонатом світу в Ліверпулі й оголосив про прийняття українців до асоціації.
«Щасливий вітати Україну у World Boxing. Український бокс завжди був важливою частиною світової історії цього виду спорту. Тепер у складі World Boxing ми будемо разом будувати майбутнє, засноване на повазі, чесності й олімпійських цінностях», – зауважив він.
Дебютний чемпіонат світу
Тепер про головне: завтра розпочнуться бої. Чемпіонат світу в Ліверпулі особливий. По-перше, його вперше проводить World Boxing. По-друге, більшість національної збірної вперше у своїй кар’єрі візьме участь у змаганнях такого рівня. Подвійний дебют.
У гарному настрої до змагань підходить один із лідерів збірної, Матвій Ражба:
«Ми пройшли п’ять важких тренувальних зборів, я задоволений тим, як усе відбулося, і знаю, що там, на чемпіонаті світу, я покажу свій максимум. Для збірної України останній чемпіонат світу з боксу був чотири роки тому. Уся боксерська спільнота чекала на цей турнір дуже довго, і я теж. Для мене це справді особливі змагання, я налаштований виходити, перемагати й отримувати задоволення».
Під час підготовки до турніру національна збірна також мала можливість поспарингувати з однією з найсильніших команд світу – збірною Узбекистану. Це додало нашим боксерам впевненості.
«Це було дуже круто, я отримала яскраві враження. Мені сподобалося працювати з дівчатами з Узбекистану: вони духовиті, постійно працюють і, головне, ніколи не здаються. Я думаю, ми їх запам’ятали дуже добре, але й ми їм теж. Наша команда зараз одна з найкращих у світі. У нас хороший склад, один із найкращих за останні роки», – сказала лідерка жіночої збірної Тетяна Довгаль.
Шанс на дубль
Якщо для Довгаль і Ражби, як і для більшості команди, цей чемпіонат світу стане першим серед еліти, то Юрій Захарєєв уже має досвід і прагне повторити успіх 2021 року, знову ставши чемпіоном світу.
«Настрій хороший, самопочуття – на вищому рівні. Ми добре працювали для того, щоб знову здобути «золото» чемпіонату світу. Я завжди спокійний, налаштований. Я вже знаю, що мене чекає. Без різниці, хто суперник, треба виходити й перемагати, привозити золоту нагороду додому», – зазначив наймолодший чемпіон світу в історії України.
Склад національної команди
Збірна України буде представлена в кожній ваговій категорії, тож матимемо максимальне представництво як серед чоловіків, так і серед жінок.
Чоловіки:
- 50 кг: Сійовуш Мухаммадієв
- 55 кг: Олег Чулячеєв
- 60 кг: Айдер Абдураімов
- 65 кг: Ельвін Алієв
- 70 кг: Юрій Захарєєв
- 75 кг: Павло Іллюша
- 80 кг: Матвій Ражба
- 85 кг: Данило Жасан
- 90 кг: Богдан Толмачов
- 90+ кг: Дмитро Ловчинський
Жінки:
- 48 кг: Ганна Охота
- 51 кг: Ярослава Маринчук
- 54 кг: Вікторія Шкеул
- 57 кг: Дарія-Ольга Гутаріна
- 60 кг: Тетяна Довгаль
- 65 кг: Наталія Мерінова
- 70 кг: Анастасія Черноколенко
- 75 кг: Ольга Пилипчук
- 80 кг: Ірина Луцак
- +80 кг: Марія Ловчинська
Старший тренер збірної Сергій Глущенко наголосив:
«Команда в нас молода, для деяких спортсменів це перший чемпіонат світу. Усі налаштовані перемагати. У країні війна, і кожен боксер буде відстоювати честь України з максимальною самовіддачею».
У своїх підопічних не сумнівається й Сергій Данилів, головний тренер жіночої збірної:
«Це вагомий чемпіонат світу для кожного. World Boxing буде представлений на Олімпіаді, і зараз вони проводять ці змагання. У нас пройшов відбір, команда молода й є певні труднощі. Ми їдемо без великого змагального досвіду, але після збору з Узбекистаном упевнені, що дівчата амбітні й покажуть свій максимум».
Понад 550 боксерів із 65 країн світу. Ліверпуль, Велика Британія. Уболіваємо за наших!