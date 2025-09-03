Чемпіонат світу з боксу: хто представить Україну на змаганнях

Яким буде склад збірної? Скільки медалей може привезти національна команда з турніру? LB.ua відвідав тренувальний табір у Боянах (Чернівецька область) та поспілкувався з головними зірками команди Юрієм Захарєєвим, Матвієм Ражбою і Тетяною Довгаль, а також тренерами Сергієм Данилівим та Сергієм Глущенком.

Уже завтра, 4 вересня, у Ліверпулі стартує перший Чемпіонат світу з боксу під егідою World Boxing. Для України він особливо важливий. Напередодні Всесвітня боксерська асоціація прийняла Федерацію боксу до своєї родини, тож тепер наша країна може брати участь у всіх змаганнях, які проводить новостворена організація.

Україна стала частиною World Boxing

Попри всі чутки, Федерація боксу України офіційно стала частиною World Boxing. Рада директорів схвалила заявку ФБУ.

Нагадаємо, що World Boxing – нова міжнародна організація, створена у 2023 році провідними національними федераціями. Її очолює нідерландець Борис ван дер Ворст. Організацію заснували після того, як Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA (International Boxing Association, колишня АІВА, – LB.ua) права керувати аматорським боксом через корупцію, непрозорість і проблеми з суддівством. Президентом IBA є ставленик Кремля Умар Кремльов. Станом на зараз до World Boxing, разом з Україною, входить 119 національних федерацій.

Таким чином Україна тепер може брати участь у всіх змаганнях під егідою World Boxing: чемпіонатах та Кубках світу, чемпіонатах Європи й інших міжнародних стартах.

Фото: ФБУ Президент Федерації боксу України Олег Ільченко

Президент ФБУ Олег Ільченко високо оцінив цей крок, наголосивши, що приєднання до World Boxing допоможе нашій федерації розвиватися всупереч обставинам.

«Це не просто формальність – це визнання нашої сили та місця у світовій боксерській спільноті. Це важливий крок для розвитку українського боксу. Це нові можливості й виклики для наших спортсменів. Український бокс продовжує жити й розвиватися, ми впевнено крокуємо вперед, попри всі труднощі», – пояснив Ільченко.

Фото: Пресслужба World Boxing Борис ван дер Ворст під час однієї з промов

Відомо, що цей крок України привітали й у міжнародній організації. Президент World Boxing Борис ван дер Ворст особисто відвідав тренування національної команди перед чемпіонатом світу в Ліверпулі й оголосив про прийняття українців до асоціації.

«Щасливий вітати Україну у World Boxing. Український бокс завжди був важливою частиною світової історії цього виду спорту. Тепер у складі World Boxing ми будемо разом будувати майбутнє, засноване на повазі, чесності й олімпійських цінностях», – зауважив він.

Дебютний чемпіонат світу

Тепер про головне: завтра розпочнуться бої. Чемпіонат світу в Ліверпулі особливий. По-перше, його вперше проводить World Boxing. По-друге, більшість національної збірної вперше у своїй кар’єрі візьме участь у змаганнях такого рівня. Подвійний дебют.

Фото: ФБУ Матвій Ражба (праворуч)

У гарному настрої до змагань підходить один із лідерів збірної, Матвій Ражба:

«Ми пройшли п’ять важких тренувальних зборів, я задоволений тим, як усе відбулося, і знаю, що там, на чемпіонаті світу, я покажу свій максимум. Для збірної України останній чемпіонат світу з боксу був чотири роки тому. Уся боксерська спільнота чекала на цей турнір дуже довго, і я теж. Для мене це справді особливі змагання, я налаштований виходити, перемагати й отримувати задоволення».

Фото: ФБУ Тетяна Довгаль (у червоному)

Під час підготовки до турніру національна збірна також мала можливість поспарингувати з однією з найсильніших команд світу – збірною Узбекистану. Це додало нашим боксерам впевненості.

«Це було дуже круто, я отримала яскраві враження. Мені сподобалося працювати з дівчатами з Узбекистану: вони духовиті, постійно працюють і, головне, ніколи не здаються. Я думаю, ми їх запам’ятали дуже добре, але й ми їм теж. Наша команда зараз одна з найкращих у світі. У нас хороший склад, один із найкращих за останні роки», – сказала лідерка жіночої збірної Тетяна Довгаль.

Шанс на дубль

Якщо для Довгаль і Ражби, як і для більшості команди, цей чемпіонат світу стане першим серед еліти, то Юрій Захарєєв уже має досвід і прагне повторити успіх 2021 року, знову ставши чемпіоном світу.

Фото: Федерація боксу Болгарії Юрій Захарєєв (ліворуч) на Чемпіонаті Європи U-23 з боксу.

«Настрій хороший, самопочуття – на вищому рівні. Ми добре працювали для того, щоб знову здобути «золото» чемпіонату світу. Я завжди спокійний, налаштований. Я вже знаю, що мене чекає. Без різниці, хто суперник, треба виходити й перемагати, привозити золоту нагороду додому», – зазначив наймолодший чемпіон світу в історії України.

Склад національної команди

Збірна України буде представлена в кожній ваговій категорії, тож матимемо максимальне представництво як серед чоловіків, так і серед жінок.

Чоловіки:

50 кг: Сійовуш Мухаммадієв

55 кг: Олег Чулячеєв

60 кг: Айдер Абдураімов

65 кг: Ельвін Алієв

70 кг: Юрій Захарєєв

75 кг: Павло Іллюша

80 кг: Матвій Ражба

85 кг: Данило Жасан

90 кг: Богдан Толмачов

90+ кг: Дмитро Ловчинський

Жінки:

48 кг: Ганна Охота

51 кг: Ярослава Маринчук

54 кг: Вікторія Шкеул

57 кг: Дарія-Ольга Гутаріна

60 кг: Тетяна Довгаль

65 кг: Наталія Мерінова

70 кг: Анастасія Черноколенко

75 кг: Ольга Пилипчук

80 кг: Ірина Луцак

+80 кг: Марія Ловчинська

Фото: ФБУ Збірна України з боксу

Старший тренер збірної Сергій Глущенко наголосив:

«Команда в нас молода, для деяких спортсменів це перший чемпіонат світу. Усі налаштовані перемагати. У країні війна, і кожен боксер буде відстоювати честь України з максимальною самовіддачею».

У своїх підопічних не сумнівається й Сергій Данилів, головний тренер жіночої збірної:

«Це вагомий чемпіонат світу для кожного. World Boxing буде представлений на Олімпіаді, і зараз вони проводять ці змагання. У нас пройшов відбір, команда молода й є певні труднощі. Ми їдемо без великого змагального досвіду, але після збору з Узбекистаном упевнені, що дівчата амбітні й покажуть свій максимум».

Понад 550 боксерів із 65 країн світу. Ліверпуль, Велика Британія. Уболіваємо за наших!