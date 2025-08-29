“Динамо” та “Шахтар” дізнались суперників у Лізі конференцій

Кожен клуб проведе 6 матчів у груповому етапі.

У Швейцарії відбулося жеребкування основного етапу Ліги конференцій УЄФА. В результаті жеребкування донецький “Шахтар” та київське “Динамо” дізнались своїх суперників.

У груповому турнірі “Шахтар” гратиме проти польської “Легії” (вдома), ірландського “Шемрока” (на виїзді), хорватської “Рієки” (удома), шотландського “Абердіна” (на виїзді), ісландського “Брейдабліка” (удома), мальтійського “Хамрун Спартанс” (на виїзді).

В свою чергу, суперниками “Динамо” стали: англійський “Крістал Пелас” (удома), італійська “Фіорентина” (на виїзді), “Зріньськи” з Боснії і Герцеговини (удома), кіпрська “Омонія” (на виїзді), вірменська “Ноа” (удома) та турецький “Самсунспор” (на виїзді).

Розклад матчів:

1 тур: 2 жовтня 2025 року.

2 тур: 23 жовтня 2025 року.

3 тур: 6 листопада 2025 року.

4 тур: 27 листопада 2025 року.

5 тур: 11 грудня 2025 року.

6 тур: 18 грудня 2025 року.

Плей-офф: 19-го та 26 лютого 2026 року.

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року.

1/4 фіналу: 9 та 16 квітня 2026 року.

1/2 фіналу: 30 квітня та 7 травня 2026 року.

Фінал: 27 травня 2026 року (“Ред Булл Арена”, Лейпциг, Німеччина).