US Open-2025: Марта Костюк вийшла до другого кола у парному розряді

Марта Костюк на турнірі виступає у парі з румункою Габріелою Русе.

Марта Костюк та Габріела Русе

Українська спортсменка Марта Костюк разом з румункою Габріелою Русе здобула перемогу у першому колі парного розряду на US Open-2025.

Марта Костюк та Руссе розгромили іспансько-італійський дует Джессіка Боусас Манейро - Елізабетта Коччаретто з рахуном 6:2, 6:1.

У другому турі Костюк та Русе зустрінуться з переможницями гри Мая Джойнт (Австралія) / Кеті Макнеллі (США) - Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина).

Турнір у Нью-Йорку завершиться 6 вересня.