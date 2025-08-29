US Open-2025: Марта Костюк вийшла до другого кола у парному розряді

Українська спортсменка Марта Костюк разом з румункою Габріелою Русе здобула перемогу у першому колі парного розряду на US Open-2025.
Марта Костюк та Руссе розгромили іспансько-італійський дует Джессіка Боусас Манейро - Елізабетта Коччаретто з рахуном 6:2, 6:1.
У другому турі Костюк та Русе зустрінуться з переможницями гри Мая Джойнт (Австралія) / Кеті Макнеллі (США) - Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина).
Турнір у Нью-Йорку завершиться 6 вересня.
- Марта Костюк залишається єдиною українкою, яка представляє Україну в одиночному розряді. Їй вдалося перемогти туркеню Зейнеп Сонмез у напруженому поєдинку другого кола.