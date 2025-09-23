Світоліна відмовилася від участі у супертурнірі WTA 1000 в Пекіні через травму

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна відмовилася від участі у супертурнірі WTA 1000 у столиці Китаю.
Про це повідомляє "Великий теніс України",
Зазначається, що причина - травма стегна у спортсменки.
Минулого тижня Світоліна брала участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де збірна України вперше зіграла у півфіналі.
Місце Світоліної у сітці займе полька Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.
Востаннє Еліна грала у столиці Китаю 2019 року, коли дійшла до чвертьфіналу.
«Сталося те, що мало статися». Світоліна й Костюк вивели Україну в півфінал командного Чемпіонату світу з тенісу
Наступними турнірами у планах української тенісистки будуть WTA 1000 в Ухані та WTA 500 у Нінбо.