Світоліна відмовилася від участі у супертурнірі WTA 1000 в Пекіні через травму

Її місце в сітці займе полька Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.

Світоліна відмовилася від участі у супертурнірі WTA 1000 в Пекіні через травму
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна відмовилася від участі у супертурнірі WTA 1000 у столиці Китаю.

Про це повідомляє "Великий теніс України", 

Зазначається, що причина - травма стегна у спортсменки. 

Минулого тижня Світоліна брала участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де збірна України вперше зіграла у півфіналі.

Місце Світоліної у сітці займе полька Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.

Востаннє Еліна грала у столиці Китаю 2019 року, коли дійшла до чвертьфіналу.

Наступними турнірами у планах української тенісистки будуть WTA 1000 в Ухані та WTA 500 у Нінбо.
