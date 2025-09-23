Усман Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"

У Парижі відбулася церемонія нагородження призу "Золотий м'яч", яким журнал France Football традиційно відзначає найкращого футболіста світу за минулий сезон.

Нагороду здобув француз Усман Дембеле, який разом із "ПСЖ" виграв Лігу чемпіонів та був у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Саме паризьку команду було визнано найкращим колективом минулої кампанії. Приз Йохана Кройффа найкращому тренеру здобув наставник парижан Луїс Енріке.

Приз Льва Яшина найкращому голкіперу забрав Джанлуїджі Доннарумма, який виявився непотрібним "ПСЖ" та перейшов до "Манчестер Сіті". Трофей Копа найкращому молодому гравцю вдруге поспіль забрав Ламін Ямаль з "Барселони". Найкращим бомбардиром і власником трофею Герда Мюллера став швед Віктор Дьокереш.

У жіночому футболі "Золотий м'яч" виграла Айтана Бонматі з "Барселони", а найуспішнішою командою визнано лондонський "Арсенал".