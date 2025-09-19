Трубін та Судаков отримали у "Бенфіці" нового іменитого тренера

Португальська "Бенфіка", у складі якої виступають двох гравців збірної України, повідомила про призначення нового головного тренера. Анатолій Трубін та Георгій Судаков працюватимуть з легендарним Жозе Моурінью.

За іронією долі, саме "Бенфіка" доклалася до того, що "Особливий" залишився без роботи: його звільнили з "Фенербахче" після поразки від "орлів" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Для Моурінью це повернення до витоків: саме у Лісабоні починалася його блискуча кар'єра, упродовж якої він став першим та єдиним поки наставником, який здобув перемоги в усіх європейських турнірах: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Коуч вигравав чемпіонати Португалії, Англії, Італії та Іспанії.

На чолі "орлів" Моурінью замінить Бруну Лаже, якому не пробачили домашню поразку від скромного азербайджанського "Карабаху", в матчі з яким "Бенфіка" вела 2:0 з двома асистами Судакова, але примудрилася програти 2:3.