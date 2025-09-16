Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Україна виборола першу медаль на ЧС-2025 з вільної боротьби серед жінок
Марія Винник
Фото: UWW

Збірна України виборола першу медаль на ЧС-2025 з вільної боротьби серед жінок.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У фіналі Винник зійшлася з 19-річною японкою Сакурою Оніші. На жаль, українка поступилась з рахунком 17:8.

Таким чином Марія Винник стала першою призеркою ЧС-2025 у складі України.

Перед тим Марія Винник не втратила жодного очка в сутичках з угоркою Ерікою Богнар та бронзовою призеркою ЧС-2023, норвежкою Отелі Хоє — 10:0 та 11:0 відповідно. А у півфіналі Винник перемогла канадійку Лоуренс Боурегар 10:5. 

"Срібло" - перша нагорода Винник на дорослих чемпіонатах світу. 

Україна гарантувала собі сутичку за "бронзу", куди потрапила Анастасія Алпєєва (76 кг), а Ірина Коляденко (65 кг) побореться за вихід у "бронзовий" фінал через втішні раунди. 

Алпєєва та Коляденко продовжать змагання в середу, 17 вересня.
﻿
