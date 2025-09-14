Шахи: Василь Іванчук і Марія Музичук продовжують демонструвати клас на «Великій швейцарці»

У жінок натомість за два тури до фінішу шанси на успіх зберігає лише Марія Музичук.

На турнірі чоловічої «Великої швейцарки», який триває у Самарканді, на жаль, дива не відбувається. Після шостого туру жоден з українських шахістів не має понад 50 відсотків очок. Кілька наших змогли дістатися позначки «плюс один», але тут же їм завдавали поразки.

Іванчук не програв росіянам й обіграв китайця

Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Ігор Самуненков мають по 3 очки з шести. Ще гірше справи у Павла Ельянова, Андрія Волокитіна та Юрія Кузубова – по 2,5 очка.

Досить солідну гру демонстрував спочатку ветеран українських шахів Іванчук. У перших двох турах він грав із дуже сильними партнерами Володарем Мурзіним та Владиславом Артем’євим (обидва виступають під прапором ФІДЕ). І хоча їхній рейтинг більш як на півсотні пунктів вищий за його, Василь упевнено зробив нічиї. Причому з Артем’євим чорними він переграв суперника, який тільки дивом зміг урятуватися. У ферзевому закінченні у Василя був зайвий крайній пішак, проте білим треба було ще продемонструвати добру техніку захисту. Що Владислав і зробив.

Фото: Reykjavik Open Василь Іванчук

Потім Іванчук обіграв китайця Лю, а далі зробив нічиї з більш потужними Сантушем Відітом з Індії та Самвелом Севяном (США). Та, на жаль, у шостому раунді львів’янин поступився голландцю Йордену Ван Форесту, чим сильно знизив свої загальні шанси на успіх, хоча на цей момент українець підняв свій рейтинг на 6 пунктів.

Також добре стартував юний киянин Самуненков. Усі шість його суперників мали більший рейтинг. Та Ігор після чотирьох стартових нічиїх переміг сербського гросмейстера Олександра Індича. Але тут же поступився китайцю Ю Янчжі. І попри це, рейтинг киянина зріс на цей момент на 9 пунктів.

Знизу підійшов до цього результату Коробов, який програв у перших чотирьох партіях двічі. Але потім переміг Муралі Картикеяна з Індії й досвідченого поляка Радослава Войташека. У Антона рейтинг зріс на 4 пункти. Руслан Пономарьов жодного разу не поступився, але й виграшів у нього немає. Цікаво, що й Руслан додає в рейтингу 5 балів.

Фото: ФШУ Антон Коробов

А лідирує Пархам Магсудлу з Ірану – 5 очок. На пів очка від нього відстають Арджун Ерігайсі та Сарін Ніхал (обидва – з Індії), нідерландець Аніш Гірі, Маттіас Блюембаум з Німеччини і юний американець Абхіманю Мішра. До кінця змагань лишилося 6 турів.

Чергова осічка Анни Музичук

За два тури до фінішу шанси на успіх зберігає лише Марія Музичук

Марія Музичук у дев’яти партіях не зробила жодної нічиєї. Її доробок складає 6 перемог та 3 поразки. Після блискучого розгрому канадської шахістки у п’ятому турі Марія додала ще дві перемоги. Вона взяла гору над узбецькими шахістками. Після цього українка впритул наблизилася до лідерів.

Фото: FIDE Марія Музичук (ліворуч) виступає на турнірі в Самарканді

У восьмому турі на неї чекала зустріч з Катериною Лагно (під прапором ФІДЕ). Нагадаємо, Катерина родом із заходу України. Ще у віці ледь не п’яти років вона уже змагалася зі старшою сестрою Марійки – Анною. А потім Катя вийшла заміж за москвича Олександра Грищука, народила йому трьох дітей. Але на її шаховій силі це не позначилося. Вона упевнено лідирує у Самарканді.

Музичук-молодша впевнено розіграла дебют, дістала рівної позиції. Та раптом її підвели нерви. І одним ходом львів’янка перетворила рівну позицію на абсолютно програшну. Цим самим вона позбавила себе майже всіх шансів на успіх. Щоправда, наступного дня українка взяла себе в руки й перемогла землячку Анну Ушеніну. Тепер львів’янка ділить шосте-сьоме місця й відстає від четвірки шахісток, які розділяють другу-п’яту позиції, на пів очка.

Фото: FIDE Анна Ушеніна під час шахової партії

Тому шанси в неї ще зберігаються, проте треба здобути дві перемоги. А наступна її суперниця – не хтось там, а дуже сильна Рамешбабу Вайшалі з Індії. У неї, а також Бібісари Ассаубаєвої (Казахстан) та двох китаянок – Тань і Сун – по 6,5 очка. Лідирує ж Лагно – 7 пунктів.

Щодо Анни Музичук, то вона значно поліпшила свої позиції, перемігши у трьох партіях білими. Проте, на жаль, чорними львів’янка проти Дінари Вагнер з Німеччини досягла виграшної позиції, та не реалізувала перевагу – нічия. І це трапилося у тому ж злощасному восьмому раунді. Перемога ж принаймні давала їй шанси поборотися за друге місце. А так…

Фото: FIDE Анна Музичук

Тепер Анна має 5,5 очка.

Юлія Осьмак після 6 партій мала катастрофічний результат – 2 очки. Але потім взяла себе в руки й здобула три перемоги поспіль. Серед її скальпів – досвідчена Ольга Баделка з Австрії та угорка Жока Гаал. Тепер Юлія має 5 пунктів. В Ушеніній – 4,5 бали.