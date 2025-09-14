Кроуфорд здолав Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох категоріях

Кроуфорд атакує в бою проти Альвареса

Уночі, 14 вересня, відбувся бій між американським чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом й абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі з Мексики Саулем Альваресом.

Про це повідомляє BBC Sport.

За підсумками 12 раундів Теренс Кроуфорд переміг одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-112, 115-113.) і став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Американець став першим в епоху чотирьох поясів абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Перемога над Канело стала для Кроуфорда 42-ю в професійній кар’єрі.

