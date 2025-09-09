Відбір до ЧС. Азербайджан – Україна. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Збірна України грає у другому турі відбору до Чемпіонату світу-2026 з футболу.

28. Українці знову контролюють м'яч. Забарний і Матвієнко перепасовуються... На жаль, ні Очеретько, ні Бондаренко себе поки не пропонують.

27. Забарний далеко вперед вибив і дав можливість Ванату зачепитися за м'яч. Влада біля штрафного відверто штовхнули в спину, але грецький рефері вирішив не зупиняти гру. Дарма.

25. Знову Зінченко намагається розіграти з партнерами на фланзі. Поки невдало.

Не хочеться, але доведеться відзначити, що гравці збірної України стабільно помиляються в простій ситуації. То пас в нікуди, то прийом м'яча з відскоком на півтора метра.

22. Не знаєш, як правильно? Віддай на Забарного. Поки українці саме так будують атаки.

21. Поки м'яч бігає лівим флангом збірної України. Зінченко і Судаков намагаються на двох придумати щось. Бондаренко б не завадив, щоб дати ширину.

20. А ось це вже гарно! Очеретько і Бондаренко розіграли м'яч в центрі поля, знайшли Матвієнка, а той вже віддав на Судакова. Георгій розвернувся і відпасував на Зінченка. Сашко ж продовження не знайшов і віддав назад. Готуємо нову атаку.

18. Азербайжанці великими силами підступають до штрафного майданчика Трубіна. Поки без гостроти, але й розслаблятися не варто. Раптом хтось на удар наважиться. А той ще й зрадницьки залетить...

17. Джафаргулієв, лівий захисник Азербайджану, раз по раз отримує м'яч на фланзі, але поки загострити не вдається.

16. Судаков обережно зайшов у штрафний майданчик Махаммадалієва, але потім так само обережно вийшов звідти. Виштовхали.

15. Перша спроба Азербайджану вийти в атаку завершилася офсайдом. Відмітимо, що лівий вінгер Ахмедзаде отримав м'яч після невдалого пасу Забарного. Точніше треба, Ілле.

14. Зінченко намагався дати на хід Коноплі, але занадто сильно виконав пас. Юхим провів м'яч поглядом і побіг назад.

Звісно, різниця в класі очевидна, але поки зиску від цього немає.

12. Наші грають як бразильці... Спочатку Конопля в стіночку з Бондаренком, потім Бондаренко з Ванатом, а той з Судаковим. Далі Зінченко й Судаков гарцювали лівим флангом, а потім у простому епізоді випустили м'яч за межі поля. Немає поки кому на удар наважитися.

11. Ванат не дає Кривоцюку й Бадалову вільно дихати. Постійно пресингує захисників Азербайджану, а ті не сказати що добре дають з цим ради.

10. Черговиий крос Забарного на Зубкова. Останній в боротьбі зміг заробити ще один кутовий для України. Спроба номер два! Розіграли – Зубков пішов у штрафний і навісив ближче до центру на Судакова. Георгій м'яч прийняв і другим дотиком пробив, але зовсім трішки не влучив по воротах.

9. Жора непогано навісив з кутового, після рикошетів м'яч самотньо покотився у штрафному... Калюжний біг-біг, але за ним не встиг.

8. Забаааарний якісно віддав на Зубкова. Сашко м'яч обробив, обігрався потім з Іллею і перевів гру на лівий фланг. Там Судаков пофінтив і заробив кутовий. Він і подаватиме.

7. Матвієнко намагався вибити м'яч під тиском азербайджанців, заробив аут.

Доведеться забивати самотужки...

6. Граємо далі. Арбітр скасував своє рішення. Вочевидь справа в тому, що Влад Ванат дещо домальовував своє падіння. Зазначимо, що справа Артема Володимировича Мілевського живе.

Будь людиною, чоловіче! Влаштуємо тебе в УАФ.

4. Система VAR перевіряє епізод... Притримайте поки коней, можуть відмінити. Грецький арбітр Вассіліс Фотіас пішов передивлятися повтор.

3. Зінченко готується до удару. У такі моменти видно, хто готовий брати на себе відповідальність.

2. Атаку як завжди розпочинає Забарний. Він відпасував на Матвієнка, а той довгим кросом запустив Ваната у штрафний Азербайджану. Влада зачепили рукою, той впав і заробив пенальті!!!!

1. Збірна України одразу взяла м'яч під контроль. Очікувано. Азербайджанці сьогодні гратимуть в стилі трьохсот спартанців.

Матч розпочався!!!

18:59. Хлопці, доведіть, що азербайджанський футбол не на підйомі. Парвізе Насібове, вибач, друже:)

18:57. Ну що, Сергію Станіславовичу, готові? Сьогодні заборонено втрачати три очки. Символічні три хвилини до старту матчу.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров перед матчем

18:55. Гімн України. Наші співають, у прапори закутані. Красиво. Тільки б не забули, нащо в Баку приїхали!

18:54. Команди виходять на стадіон у Баку. До слова, якість газону жахлива. Зазвичай на таких грають на рівні чемпіонату району...

18:52. Ловіть красивих кадрів українських футболістів перед грою. Виглядають впевненими. Тільки б після гри не плакали.

18:50. Наші сьогодні гратимуть у жовтому комплекті форми, азербайджанці – в синьому. Не плутайте.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної Азербайджану на гру

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної України на гру

18:48. Стартовий склад команди Азербайджану: Махаммадалієв – Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулієв – Шабулаєв, Махмудов, Ахмедзаде – Емрелі, Дадашов.

18:45. До вашої уваги стартова одинадцятка збірної України на гру: Трубін – Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Калюжний, Очеретько, Бондаренко – Судаков, Ванат, Зубков.

18:40. Ситуація в групі D кваліфікації до ЧС-2026 перед другим матчем України до вашої уваги. Українці після першого матчу очок не набрали, поступившись французам, тому сьогоднішній поєдинок є надважливим.

Фото: УАФ Група D відбору на Чемпіонат світу-2026 з футболу

18:35. Історична пауза. Україна й Азербайджан зустрілалися між собою двічі в історії у 2006 році. Перший матч завершився безгольовою нічиєю, а друга – розгромною перемогою "синьо-жовтих".

Фото: УАФ Історія зустрічей України й Азербайджану

18:33. Збірна Азербайджану сьогодні приймає українців на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Він – абсолютна легенда азербайджанського футболу. Цікаво, що працював він... арбітром!

Фото: Дан Балашов/УАФ Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова в Баку

Прославився у фіналі Чемпіонату світу 1966 року, під час якого ухвалив ключове рішення на користь збірної Англії – зарахував гол. У підсумку "леви" вперше й поки востаннє стали чемпіонати світу з футболу. Рішення Бахрамова принесло йому славу й зв'язки на все життя. До прикладу, прем'єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер під час відвідування Азербайджану в 1993 році особисто провідала Бахрамова.

Фото: Дан Балашов/УАФ Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова

18:30. Вітаємо, друзі! Усі приготувалися? Сьогодні національна збірна України зіграє проти команди Азербайджану в другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу. Перед матчем очевидно те, що підопічних Сергія Реброва й самого тренера влаштує лише перемога. В іншому випадку команді на ЧС робити нічого... Підготували для вас прев'ю, зібравши все, що треба знати перед грою!

9 вересня 2025 року. Баку. «Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова». Початок матчу – о 19:00. Температура повітря +27С.

Ласкаво просимо на другий матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірною Азербайджану й командою України.

Стартові склади:

Азербайджан: Махаммадалієв, Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулієв, Шабулаєв, Махмудов, Ахмедзаде, Емрелі, Дадашов.

Головний тренер – Айхан Аббасов (Азербайджан).

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Калюжний, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Ванат, Зубков.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Вассіліс Фотіас (Греція).