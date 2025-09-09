Олександр Зінченко залишився без тренера: "Ноттінгем" звільнив Ешпіріту Санту

У наставника був конфлікт з президентом клубу.

Футбольний клуб "Ноттінгем Форест", до якого на правах оренди перейшов українець Олександр Зінченко, оголосив про розірвання контракту з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту.

Як пише The Guardian, португалець пішов усього після трьох турів Англійської Прем'єр-ліги через конфлікт з одіозним президентом клубу Евангелосом Марінакісом. Власник "Ноттінгема" відомий скандальними висловлюваннями - в одному з останніх він заявив, що Україна нібито має погодитися із втратою територій, щоб зупинити війну.

Новим коучем Зінченка може стати тріумфатор минулорічної Ліги Європи Анге Постекоглу - австралієць, але з грецьким корінням, що подобається Марінакісу. Попри виграш єврокубка, його наприкінці минулого сезону попросили на вихід з "Тоттенгема".