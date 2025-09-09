Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСпорт

Олександр Зінченко залишився без тренера: "Ноттінгем" звільнив Ешпіріту Санту

У наставника був конфлікт з президентом клубу.

Олександр Зінченко залишився без тренера: "Ноттінгем" звільнив Ешпіріту Санту
Нуну Ешпіріту Санту
Фото: EPA/UPG

Футбольний клуб "Ноттінгем Форест", до якого на правах оренди перейшов українець Олександр Зінченко, оголосив про розірвання контракту з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту.

Як пише The Guardian, португалець пішов усього після трьох турів Англійської Прем'єр-ліги через конфлікт з одіозним президентом клубу Евангелосом Марінакісом. Власник "Ноттінгема" відомий скандальними висловлюваннями - в одному з останніх він заявив, що Україна нібито має погодитися із втратою територій, щоб зупинити війну. 

Новим коучем Зінченка може стати тріумфатор минулорічної Ліги Європи Анге Постекоглу - австралієць, але з грецьким корінням, що подобається Марінакісу. Попри виграш єврокубка, його наприкінці минулого сезону попросили на вихід з "Тоттенгема".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies