США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСпорт

Ла Ліга: «Барселона» перемогла «Атлетико» й очолила турнірну таблицю

Каталонці випереджають «Реал» на 3 очки.

Ла Ліга: «Барселона» перемогла «Атлетико» й очолила турнірну таблицю
Феран Торрес забиває гол
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на «Камп Ноу» здолала «Атлетико» (3:1) у 19-му турі іспанської Примери, який зіграли заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Рафінья під час матчу
Фото: EPA/UPG
Рафінья під час матчу

У складі «Барселони» відзначилися Рафінья, Ольмо і Торрес. «Матрасники» відповіли єдиним голом Баени.

Футболісти «Атлетико» святкують гол
Фото: EPA/UPG
Футболісти «Атлетико» святкують гол

Форвард каталонців Роберт Левандовський не реалізував пенальті.

Каталонці святкують гол
Фото: EPA/UPG
Каталонці святкують гол

Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу – 37 очок після 15 матчів.

«Атлетико» йде четвертим – 31 пункт.

Нагадаємо, «Реал» посідає другу сходинку в Ла Лізі з 33-ма очками. У наступному матчі Прімери вершкові зіграють проти «Атлетіка», відігравши наперед гру 19-го туру. Поєдинок розпочнеться 3 грудня о 20:00 за Києвом.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies