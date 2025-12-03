«Барселона» на «Камп Ноу» здолала «Атлетико» (3:1) у 19-му турі іспанської Примери, який зіграли заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Фото: EPA/UPG Рафінья під час матчу

У складі «Барселони» відзначилися Рафінья, Ольмо і Торрес. «Матрасники» відповіли єдиним голом Баени.

Фото: EPA/UPG Футболісти «Атлетико» святкують гол

Форвард каталонців Роберт Левандовський не реалізував пенальті.

Фото: EPA/UPG Каталонці святкують гол

Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу – 37 очок після 15 матчів.

«Атлетико» йде четвертим – 31 пункт.

Нагадаємо, «Реал» посідає другу сходинку в Ла Лізі з 33-ма очками. У наступному матчі Прімери вершкові зіграють проти «Атлетіка», відігравши наперед гру 19-го туру. Поєдинок розпочнеться 3 грудня о 20:00 за Києвом.