«Барселона» на «Камп Ноу» здолала «Атлетико» (3:1) у 19-му турі іспанської Примери, який зіграли заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
У складі «Барселони» відзначилися Рафінья, Ольмо і Торрес. «Матрасники» відповіли єдиним голом Баени.
Форвард каталонців Роберт Левандовський не реалізував пенальті.
Перемога дозволила підопічним Гансі Фліка очолити Ла Лігу – 37 очок після 15 матчів.
«Атлетико» йде четвертим – 31 пункт.
Нагадаємо, «Реал» посідає другу сходинку в Ла Лізі з 33-ма очками. У наступному матчі Прімери вершкові зіграють проти «Атлетіка», відігравши наперед гру 19-го туру. Поєдинок розпочнеться 3 грудня о 20:00 за Києвом.