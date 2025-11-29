Бронзовий призер ЧС з боксу Жасан розповів про свої плани після виступу на світовій першості

Він здобув «бронзу» на турнірі в Ліверпулі.

Український боксер Данило Жасан заявив, що фактично не переривав тренувальний процес після виступу на Чемпіонаті світу в Ліверпулі.

Він сказав про це в розмові з LB.ua.

«Коли я приїхав з Чемпіонату світу, тиждень відпочив і одразу відновив тренувальний процес. Взагалі намагаюся не переривати роботу, щоб завжди залишатися в тонусі», – розповів він.

Наступний турнір, у якому візьме участь Данило – це Чемпіонат України-2026.

«У 2026 році відбудеться Чемпіонат України. Готуюся до змагань. Планую перемогти. Загалом я налаштовуюсь так, щоб перемагати на всіх турнірах, в яких беру участь», – зауважив боксер.

Зараз він знаходиться у Львові, де триває Кубок України з боксу. Під час поєдинків Данило був у куті Вероніки Корець, яку тренує тренер Жасана.

За словами боксера, він уперше допомагав боксерці як член тренерського штабу.

«Було трішки незвично, але норм. Коли сам виходжу на ринг, особливо коли переступаю канати, то хвилювання зникає. За когось завжди переживаєш більше. Це був найкращий бій на цьому Чемпіонаті України у Вероніки. Ми з нею потім проговорили її дії, після чого вона почала працювати краще», – пояснив він.

Нагадаємо, Данило Жасан здобув бронзову медаль на Чемпіонаті світу з боксу під егідою World Boxing, який проходив у Ліверпулі.