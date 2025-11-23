Казахстанський боксер і президент Національного олімпійського комітету Казахстану Геннадій Головкін був обраний новим президентом World Boxing.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Відповідне рішення ухвалили делегати конгресу організації, який відбувся у Римі.

Під час промови Головкін наголосив на тому, що працюватиме над повним визнанням World Boxing збоку Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

«Я тут, щоб боротися за щось важливе - за майбутнє самого боксу, - сказав він, презентуючи свою програму. - З вашою допомогою я зроблю все, щоб повернути довіру до WB. Разом ми зможемо отримати повне визнання МОК і гарантувати наше місце не лише на Олімпіаді в Лос-Анджелесі 2028 року, а й на всіх наступних Іграх», – заявив він.

Головкін залишився єдиним кандидатом на цю посаду після того, як президент Грецької боксерської федерації Маріоліс Харілаос, який був у початковому списку претендентів, не увійшов до його фінальної версії.

Попередній очільник World Boxing Борис ван дер Ворст вирішив не балотуватися на другий термін.

Нагадаємо, Україна є членом World Boxing.