«Ми повинні отримати першого в історії України чемпіона світу з карате»: збірну України провели на мундіаль в Єгипет

Уже 27 листопада в Єгипті стартує Чемпіонат світу з карате. Збірну України на турнірі представлятимуть дев’ять атлетів — це вже досвідчені зірки карате, а також молоде покоління, яке впевнено набирає обертів.

Про підготовку команди, настрій перед від’їздом на Чемпіонат світу, а також наймолодшу учасницю, якій лише 10 місяців, — у репортажі на LB.ua.

Збірна України з карате
Фото: ФКУ

Перше золото для України

За історію відновленої незалежності Україна має дев’ять нагород чемпіонатів світу з карате, це: бронза Станіслава Горуни у 2014-му, бронза Аніти Серьогіної у 2016-му, срібло Валерія Чоботаря у 2018-му, срібло Аніти Серьогіної, бронзові нагороди Катерини Кривої й Галини Мельник у 2021-му і бронзи Валерія Чоботаря, Андрія Заплітного й Анжеліки Терлюги у 2023 році.

Українські каратисти перед виїздом на Чемпіонат світу
Фото: ФКУ
Українські каратисти перед виїздом на Чемпіонат світу

У цьому доробку, як бачимо, бракує лише золота, яке наші каратисти обіцяють привезти вже з цьогорічного змагання, запевнив капітан національної команди Валерій Чоботар.

Капітан збірної України з карате Валерій Чоботар
Фото: ФКУ
Капітан збірної України з карате Валерій Чоботар

«Практично вся наша команда — це топ рейтингу своєї вагової категорії. Ми дуже сильна команда, і ми повинні нарешті отримати першого в історії України чемпіона світу серед дорослих. Мріємо про це і працюємо саме над цим. Цей турнір для нас дуже важливий, особливий. Чемпіонат світу в нашому виді спорту проводять раз на два роки, тож ми підходимо до нього дуже відповідально. Є тиск, бо збірна має багато медалей чемпіонату світу, але не має золотої. Усі хочуть золота… Сподіваюся, на цьому чемпіонаті світу ми все зробимо», — заявляє Валерій Чоботар.

То дев’ять чи десять?

Збірна України, хоч у заявці дев’ять атлетів, поїде до Єгипту вдесятьох. Варто сказати про десяту, наймолодшу учасницю команди. Це 10-місячна Ніколь, донька зіркової Анжеліки Терлюги, яка з пелюшок на тренуваннях, зборах, пресконференціях і змаганнях.

Анжеліка Терлюга з донькою Ніколь
Фото: ФКУ
Анжеліка Терлюга з донькою Ніколь

Так от, до Єгипту маленька Ніколь їде з мамою Анжелікою і татом Володимиром, чоловіком і за сумісництвом особистим тренером. Ніколь додає команді особливого шарму, розповідає Анжеліка.

«Скучно нам не буває. На змаганнях ми завжди живемо на одному поверсі. Ніколь може плакати, може нити. Зараз у неї лізуть зуби... Це взагалі топ (сміється. — LB.ua). Я беру її з собою, бо вона досі на грудному вигодовуванні. Хочу, аби цей процес тривав до року, а після, думаю, вже зможу її залишати, не брати зі собою — і тоді моє і її життя стане трохи легшим. ("І наше", — підказують у команді.) Ці поїздки даються нелегко. До прикладу, як було на Всесвітніх іграх. Зранку я прокинулася раніше, аби її погодувати, далі ми приїжджаємо на змагання, групові поєдинки. Вони закінчуються — я годую малу… Поки інші спортсмени відпочивають, я з дитиною. Далі в мене півфінал, далі ще поєдинок, а між поєдинками я з нею. 

Дуже вдячна їй, що вона дає мені вийти на татамі і змагатися. На Всесвітніх іграх я виступила, усе круто — і одразу Ніколь вмикає сирену. Їй потрібна мама. Круто, що в команді маю подружок, друзів, які мені дуже допомагають і підтримують мене», — відверто розповідає Терлюга.

Мотивація від коханого

Якщо для Анжеліки Терлюги мотивацією є донечка Ніколь, то головний мотиватор Юлії Палашевської — наречений. За тиждень до виступу на Прем’єр-лізі в Рабаті Олександр Карась, її хлопець, освідчився. Юлю це так надихнуло, що в Рабаті вона здобула бронзу.

Юлія Палашевська
Фото: ФКУ
Юлія Палашевська

Ми вирішили запитати каратистку, як наречений мотивував її перед чемпіонатом світу. Відповідь вас здивує.

«За день до виїзду… Це було 25.05.2025 — дуже гарна дата, але дуже погана погода. Усе було дуже романтично, але в болоті, під дощем. Я чекала на пропозицію вісім років, уся федерація чекала (сміється. — LB.ua). Щиро кажучи, мені було все одно на ці змагання, але коли він зробив пропозицію, я, як Фенікс, переродилась. Дуже хотіла здобути медаль, аби на п’єдесталі показати, що мені зробили пропозицію. Так і сталося. Ця бронза дозволила відібратися на чемпіонат світу. Виходить, що завдяки пропозиції коханого я їду на цей турнір.

Що він пообіцяв після чемпіонату світу? Для початку — сет суші. Мене їжа мотивує (сміється. — LB.ua), бо в мене мінімальна вагова категорія (до 50 кг. — LB.ua) і я майже не їм перед змаганнями. Як наслідок, їжа для мене — хороший мотиватор. Я сподіваюсь, що вже після чемпіонату світу, влітку, ми зіграємо весілля», — каже Юлія Палашевська.

Аскеза Талібова

У кожного своя мотивація! Різван Талібов хоч і виступає у ваговій категорії понад 84 кг, але теж обмежує себе в їжі. І не тільки в їжі. Зокрема, перед Всесвітніми іграми відмовився від соціальних мереж і солодощів. Свій успіх на Всесвітніх іграх не пов’язує напряму з цим, утім каже, що такі рішення допомогли зосередитися.

Різван Талібов
Фото: ФКУ
Різван Талібов

Перед чемпіонатом світу Різван знову взяв аскезу.

«Це челендж для мене. Зараз я не відмовився на сто відсотків, утім обмежив себе в соціальних мережах. Також я не їм цукру, цукровмісних продуктів і не п’ю газованих напоїв. Загалом стараюся нормально харчуватися. Це для мене виклик, додаткова річ, яку я роблю і яка допомагає мені в підготовці», — пояснює Талібов.

Хоч би допомогло!

Українські каратисти
Фото: ФКУ
Українські каратисти

Склад команди на чемпіонат світу:

  • Юлія Палашевська (до 50 кг);
  • Анжеліка Терлюга (до 55 кг);
  • Олександра Шолохова (до 61 кг);
  • Еліна Сєлємєнєва (до 68 кг);
  • Дарія Булай (понад 68 кг);
  • Микита Філіпов (до 60 кг);
  • Андрій Заплітний (до 75 кг);
  • Валерій Чоботар (до 84 кг);
  • Різван Талібов (понад 84 кг).

Чемпіонат світу триватиме з 27 по 30 листопада в Єгипті.

Діана Звягінцева
