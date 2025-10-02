Фехтувальний формат карате, хайлайти й десяток боїв за день: у Львові проведуть експериментальний турнір

Ми поспілкувалися зі Станіславом і розпитали його про все, що потрібно знати про новий турнір. Хто візьме участь у змаганнях, як каратисти фехтуватимуть і скільки грошей отримають за це – на LB.ua.

Головне нововведення полягає в тому, що каратисти випробують себе в сутичках у стилі фехтування. Все для того, щоб кожен учасник турніру мав змогу провести стільки боїв, скільки захоче, незалежно від виступу на основному турнірі. Попри неофіційний статус змагань, у турнірі візьмуть участь атлети з провідних шкіл карате України.

Уже цими вихідними у Львові відбудеться перший в історії Horuna Cup – турнір з карате, який організовує український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор 2021 у Токіо Станіслав Горуна . Він – найтитулованіший каратист України: бронзовий призер Олімпійських ігор, переможець Всесвітніх і Європейських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу й переможець серії турнірів K1 Premier League. Однак цього разу Станіслав у сутичках участі не братиме. Його відповідальність полягає в організації змагань і розробці правил.

Спортивна розвага

Як розповідає Горуна, ідея створити свій турнір була вже давно. Ба більше, перший Horuna Cup міг відбутися не в Україні, втім доля внесла корективи. Змагання пройдуть у Львові.

«Я задумувався вже давно зробити такий турнір. Мені пропонували провести його в Індонезії чи Малайзії. Я мав приїхати туди, ми почали обговорювати умови, але не вдалося врешті. А потім наприкінці 2024 року Орест Горбовий – головний тренер клубу "Одісей" – запропонував провести турнір імені мене, грубо кажучи. Я погодився, але ми з ним проговорили, що це буде турнір не присвячений мені. Він лише матиме мою назву задля популяризації. Формат турніру вже був на мені, а Орест як мій партнер зі своєю командою займається організацією змагань», – сказав Горуна.

Фото: EPA/UPG Горуна виступає на Олімпіаді 2021 року в Токіо

Він пояснив, що планує організувати турнір, який виходить за рамки звичних змагань. Акцент робитимуть на хайлайти, видовищність і динаміку. Хоч такий турнір відбудеться вперше, Горуна планує зробити його щорічним.

«Ми плануємо проводити цей турнір щороку. Я дуже хочу, щоб це був не просто черговий турнір. Хочу, щоб він став нетиповим змаганням, де щороку ми будемо впроваджувати щось нове. Все це для того, щоб дивитися на карате з іншого боку й популяризувати його серед українців, адже це справді крутий вид спорту. Плануємо зробити більш розважальний формат, стимулювати ефектні поєдинки, класні хайлайти й динамічну атмосферу самого змагання. Це має бути зовсім інший стандарт турнірів», – пояснив каратист.

Нововведення змагань. Харлан зацінила б

Щоб реалізувати заплановане, організатори готують низку нововведень. Зокрема, варто зауважити, що долю кожного поєдинку вирішуватимуть за допомогою відеоповторів.

«Перша категорія – абсолют. Вона проходитиме за видозміненими правилами. Бої будуть оцінювати лише за відеопереглядами. Відеоперегляд може ініціювати рефері, який проводить поєдинок, або будь-хто з тренерів. Робити це вони можуть необмежену кількість разів. Цю категорію будемо проводити за форматом Всесвітніх ігор – 8 людей, дві групи по 4 спортсмени. Кожен змагається з кожним, далі півфінали й фінал. Переможець отримує грошовий приз», – зазначив Горуна.

Фото: УФК Сутичка з карате на татамі

А от справжнім відкриттям турніру стане сутичка на фехтувальній доріжці.

«Друга категорія – це навіть не категорія, а татамі фехтувального формату. Там буде довга доріжка, доволі вузька, щоб обмежити пересування в різних площинах і акцентувати на дистанції. Також буде обмеження по техніці: працювати можна буде лише передніми рукою й ногою. Це буквально фехтувальний формат карате. Таких поєдинків можна провести безліч. Спортсмени самі обиратимуть собі суперника, заповнюють заявку і проводять поєдинок до 5 очок. Це буде не якась розважальна зона в розминковому залі, а повноцінне татамі в межах змагальної зони. Це дуже класно, бо більшість спортсменів, які приїжджають на турніри, зазвичай мають можливість провести лише 1–2 поєдинки. Мені це не подобається, тому я хочу дати можливість спортсменам провести більшу кількість боїв», – пояснив каратист.

Фото: НОК України Ефектний удар Анжеліки Терлюги (праворуч) під час Олімпійських ігор 2021 року

Ще одна особливість турніру полягає в тому, що організатори стимулюватимуть каратистів діяти ефектно. Хто-хто, а глядачі від цього точно виграють.

«Третє, чим наш турнір буде вирізнятись від інших, – це те, що я стимулюватиму й нагороджуватиму спортсменів, які класно й ефектно проводять поєдинки. Важлива не лише перемога, а й яскравий контент, хайлайти. Я переглядатиму всі хайлайти, обиратиму ті, які, на мою думку, є найкращими. Можливо, проведемо голосування. За це спортсмени отримуватимуть додаткові призи. Ми ще плануємо ряд різних активностей. Буде цікаво не лише спортсменам, а й тим, хто в зоні очікування», – запевнив Горуна.

Хто візьме участь у турнірі?

Участь у Horuna Cup можуть взяти абсолютно всі каратисти: як малеча віком від 6 років, так і дорослі професійні спортсмени.

«Я очікую на Horuna Cup від 600 до 1000 спортсменів. Це перший турнір, і я не можу спрогнозувати точну кількість учасників. Однак можу сказати, що найбільші клуби України вже підтвердили свою участь у турнірі. Це з урахуванням того, що я почав трохи пізно всіх запрошувати. У більшості клубів уже є свої календарі. Хтось їде на інший турнір в Україні, хтось – на міжнародні змагання, але попри це представники найсильніших клубів України братимуть участь», – зазначив він.

Фото: УФК Капітан збірної України з карате Валерій Чоботар

Будуть на турнірі й зіркові гості, зокрема капітан національної збірної України Валерій Чоботар. Щоправда, тут він буде в ролі тренера.

«Це новий формат, загалом у стилі Стаса. Щось нове, щось таке, що виходить за рамки стандартів. У цілому буде дуже цікаво. На практиці глянемо, чи воно приживеться для суспільства, адже через зміни правил змінюється і підготовка. Чи готові будуть спортсмени підлаштуватися, побачимо вже дуже скоро. У стандартних категоріях і в стандартному режимі мої спортсмени їдуть за золотими нагородами, а все інше – це хороший досвід. Сподіваюся, що буде крута атмосфера», – пояснив Валерій Чоботар.

Фото: УФК Український каратист Різван Талібов

Ще один каратист збірної України Різван Талібов візьме участь в абсолютній категорії.

«Мені цікаво випробувати формат, який він (Горуна, – LB.ua) придумав. Головна причина, чому я братиму участь, полягає в тому, що вже дуже хочу битися. Скоро чемпіонат світу, треба провести поєдинки, там будуть сильні хлопці, тож це хороший досвід і практика. Від змагань чекаю дуже класної організації», – розповів Талібов.

Призові

А тепер про гроші. На винагороду претендуватимуть як каратисти абсолютної категорії, так і ті, хто битиметься у фехтувальному стилі.

«Точно буде 1000 доларів призових в абсолютній категорії чоловіків. Буде по 100 доларів розіграно між спортсменами за кращі хайлайти змагань. Також будемо розігрувати призи між тими, хто набере найбільшу кількість перемог на фехтувальному татамі. Будуть призи для трьох кращих клубів за результатами змагань: 500, 400 і 300 доларів головним тренерам клубів, які займуть відповідно перше, друге й третє місця в загальному заліку. Окрім того, будемо проводити різні розіграші для відвідувачів та гостей змагань», – підсумував Станіслав Горуна.

Horuna Cup пройде вже цими вихідними у Львові. Змагання триватимуть 4 і 5 жовтня.