МЗС відреагувало на скандальне рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо росії та Білорусі

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського (МПК) комітету у Сеулі, яким та вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації.

Таку заяву зробило українське Міністерство закордонних справ.

«Обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті», - наголосило відомство.

МЗС підкреслило, що такий «розворот» відбувається «на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн».

«Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру», - заявило відомство і додало, що «рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни».

МЗС також повідомило, що відомі російські і білоруські тренери та спортсмени відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну, а чимало «паралімпійців» з обох держав брали участь у війні.

«Закликаємо весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України», - наголосило міністерство.