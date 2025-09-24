Судаков став найкращим гравцем перенесеного матчу чемпіонату Португалії

Вже другий гол від українського хавбека.

Півзахисник збірної України з футболу Георгій Судаков продовжує підкорювати португальську лігу: гравець "Бенфіки" забив у другому поспіль матчі і цього разу став найкращим у складі команди.

У перенесеній грі першого туру Прімейри проти "Ріу Аве" саме результативний удар Судакова забезпечив "орлам" бодай один заліковий бал. Перемогу у лісабонців у компенсований час вкрав Андре Луїс, засмутивши голкіпера Анатолія Трубіна, який, як і Судаков, грав зі стартових хвилин.

Новий наставник "Бенфіки" Жозе Моурінью продовжує довіряти українському тандему. Португальський керманич заявив, що не збирається поки докорінно змінювати напрацювання, залишені його попередником Бруну Лаже.