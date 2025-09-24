Представник Мудрика заперечив інформація про бажання футболіста стати спринтером

Представник українського футболіста Михайла Мудрика заявив, що його клієнт не планує змінювати вид спорту.

Про це він сказав для Inside The Games.

«Наш клієнт не розглядає можливість стати олімпійським спринтером, як стверджується. Таке ствердження ставить під сумнів відданість нашого клієнта своїй футбольній кар’єрі і, таким чином, надзвичайно шкодить його професійній репутації», – розповів він.

Представник Мудрика також наголосив на тому, що чутки про зміну виду спорту можуть нести фінансові ризики для гравця.

«Ці публікації завдають особливої шкоди нашому клієнту, вони спричинили дуже значний стрес та збентеження, а також несуть ризик фінансової шкоди. Усвідомлення того, що неправдиві звинувачення залишаються вільно доступними для читачів в Інтернеті, викликає у нашого клієнта дуже великий дискомфорт та тривогу», – пояснив представник гравця.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що футболіст «Челсі» Михайло Мудрик планує виступити у складі збірної з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2028.

Зараз Мудрик залишається відстороненим від футболу після того, як провалив допінг-тест.