Дискваліфікація на чотири роки, новий Муту чи соломонове рішення: чим закінчиться допінг-скандал Михайла Мудрика

Ми зідзвонилися зі спортивним юристом і адвокатом Юрієм Юрченком, щоб дізнатися, яку дискваліфікацію може отримати Михайло Мудрик, чому про перебіг справи майже нічого не відомо громадськості, як «Челсі» може покарати футболіста й чи схожий випадок українця на гучну справу ще одного вже колишнього гравця «аристократів» Адріана Муту.

Станом на зараз суттєвих зрушень у справі Мудрика немає. Згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом він може бути дискваліфікованим на строк до чотирьох років. Звісно ж, можливі пом’якшення за умови різних факторів, які впливають на справу. Словом, без професійної юридичної консультації в цьому скандалі не розібратися.

З того часу українець з’являвся перед камерами хіба в рамках поєдинків Олександра Усика, або святкувань «Челсі» з нагоди здобуття кубка Ліги конференцій . Упродовж майже пів року паралельно з цим тривала епопея з відкриттям проби В (повторна допінг-проба одного й того ж біоматеріалу, – LB.ua), яка мала б заперечити наявність в організмі українця заборонених речовин. Публічно її результати досі не оголосили.

17 грудня 2024 року. Футбольний клуб «Челсі» повідомив, що футболіст Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби. До цього українець не виходив на поле упродовж чотирьох поєдинків у всіх турнірах через «хворобу»… Футболіст одразу заперечив свою пряму причетність до ситуації , пояснивши це тим, що він ніколи свідомо не вживав заборонених речовин.

Поточний стан справ з Михайлом Мудриком

Остання новина, пов’язана зі звинуваченням (!) Мудрика в допінгу датована 18 червня. Саме тоді журналісти The Guardian написали про те, що Федерація футболу Англії звинуватила українця в порушенні антидопінгових правил. На думку Юрія Юрченка, категорично оцінювати цю інформацію можна лише маючи на руках відповідні документи справи українця. Ми ж можемо лише здогадуватися, що відбуватиметься далі. Проаналізуємо два можливих розвитки подій.

«Якщо поміркувати, то бачимо, що Федерація футболу Англії звинуватила Мудрика в допінгу. Звинуватила на підставі чогось… Це може означати, що антидопінговий комітет подав відповідні документи, на підставі яких ці звинувачення базуються. Як довго це розглядатимуть у федерації – питання відкрите. За великим рахунком є два варіанти подій: або вже є рішення і його виконують, або продовжують розслідування», – пояснює спортивний юрист.

Фото: EPA/UPG Мудрик у складі «Челсі»

Станом на зараз ми не можемо точно визначити, в якому статусі перебуває футболіст. Він може бути або відстороненим, або вже дискваліфікованим.

«Проведімо аналогію з договірними матчами. Коли розслідують такі справи, то зазвичай обвинувачених відсторонюють від участі в матчах поки триває сам процес, бо є офіційне звинувачення. Тут варто не плутати з рішенням про дискваліфікацію. Знову ж таки, щоб говорити конкретно, потрібно мати на руках документи. Якщо це звинувачення, то зараз діє призупинення спортивної діяльності для Мудрика, а якщо всі деталі з’ясовані, то це дискваліфікація», – зазначає він.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик на трибунах

Юрченко також не виключає, що цю справу ще розглядатимуть в Лозанні, в Спортивному арбітражному суді (CAS).

«Можемо припустити, що вже є якесь рішення, з яким судячи з усього Мудрик і його юристи погодилися. Ще є варіант, що рішення Антидопінгового центру Англії є проміжним і оскаржується в CAS. Інша справа, що ця інформація вже з’явилася б у ЗМІ. За цієї умови Мудрика можна вважати саме відстороненим», – розповідає пан Юрій.

Хай там як, але Мудрик потрапив у халепу. Ціна питання – чотири роки кар’єри за умови максимального строку дискваліфікації. Або ні?

Проба В. Навіщо Мудрик це зробив?

Мудрик міг значно полегшити собі життя й забезпечити менший строк дискваліфікації. Для цього всього-на-всього варто було не відкривати пробу В, а одразу погодитися з результатом першої допінг-проби. Це дозволило б йому уникнути чотирирічного бану. Пояснює спортивний юрист.

«Думаю, ви бачили фільми, в яких показують, що обвинувачені йдуть на угоду зі слідством. Суть цієї угоди полягає в тому, що звинувачений, або підозрюваний може співпрацювати зі слідством, щоб встановити всіх замовників і так далі. За це йому можуть зменшити строк покарання. Це не "договорнячок", а приклад процесуальних взаємовідносин, коли сторони по суті йдуть на зустріч і полегшують один одному справу й її результат. Іншими словами це можна пояснити так: або ви співпрацюєте зі слідством, або отримуєте чотири роки дискваліфікації. Зазвичай відкриття проби B – це не співпраця. Вона існує, щоб нівелювати можливість помилки при відкритті чи заборі проби А», – зазначає Юрченко.

Фото: EPA/UPG Мудрик аплодує вболівальникам

Водночас він наголошує на тому, що дії українця можна пояснити бажанням довести свою невинуватість.

«Можливо, він хотів в такий спосіб переконати всіх, що є невинним. Переконати в тому, що він упевнений на сто відсотків. І проба B мала б це підтвердити, на його переконання. Водночас може це просто затягування розгляду справи. Щоб говорити точно, нам треба подивитися справу, щоб ці дії оцінити з урахуванням усіх подій як до забору проби, так і після. Ми ж можемо тільки прогнозувати. У будь-якому разі WADA (Всесвітня антидопінгова агенція, – LB.ua) оцінить цей крок Мудрика», – зауважує юрист.

Коли буде рішення про дискваліфікацію, або право – не залізяка

WADA й справді оцінить цей крок. Якою ж у підсумку буде дискваліфікація Мудрика? Все залежить від конкретних і специфічних, особливих обставин саме цієї справи. Наприклад, французького футболіста Поля Погба, юристи якого також обслуговують українця, спочатку дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу, а потім скоротили строк до 18 місяців… На думку Юрченка, з Мудриком може трапитися щось подібне.

«Коли розпочнеться дискваліфікація? Як правило у справах WADA спортсмену пропонують погодитися на тимчасове відсторонення вже з моменту виявлення допінгу в т.ч. – з останнього матчу/події, після яких виявлено порушення. Відкрите питання – чи ухвалювала хоч якась інстанція хоч якесь рішення. Однак є підстави вважати, що все-таки рішення про відсторонення наявне, якщо вже навіть і звинувачення є від федерації.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик

Чому юристи Мудрика тягнуть? Усе відносно. Я не виключаю, що в цій справі може бути своєрідна політична іміджева складова. Ймовірно, кожна сторона порахувала вже ціну питання, а саме втрат для себе, тому я не виключаю ухвалення такого собі соломонового рішення. Право – це ж не залізяка… Це люди й організації, тому за умови, що це влаштовує всіх субʼєктів справи, ними може бути здійснено все задля справедливого й законного рішення. Так і змінюється практика судова. До слова, рішення по Погба теж було цікавим і своєрідним, бо його дискваліфікували на менш як два роки», – пояснює спортивний юрист.

Цікаво, що Поль Погба вже відбув дискваліфікацію, тому може розпочати виступи у складі «Монако» в новому сезоні. А Мудрик? Спочатку потрібно розібратися з усіма сторонами справи.

Новий Муту

Щойно у ЗМІ з’явилася інформація про провалений допінг-тест Мудрика, вболівальники зі стажем почали проводити аналогію з гучною історією румунського футболіста «Челсі» Адріана Муту. У 2004 році тоді у надперспективного футболіста в крові виявили… кокаїн. Спочатку його відсторонили від змагань на 7 місяців, наклали штраф розміром 20 тисяч фунтів і змусили лікувати залежність…

Фото: EPA/UPG Адріан Муту під час виступів за «Челсі»

Однак власники «Челсі», особливо російський олігарх Роман Абрамович, образилися не на жарт на румуна. Клуб відчував себе ошуканим, тому вирішив стягнути з нього компенсацію за отримані збитки, внаслідок проваленого допінг-тесту. Суди тривали протягом десятиліття, за підсумками яких Муту повинен виплатити «аристократам» 17 мільйонів євро…

Фото: EPA/UPG Муту під час пресконференції

До слова, після того, як Абрамовича витиснули з Великої Британії, справа дещо «заглухла». Аж тут на горизонті з’явився Михайло Мудрик, за якого вже новий власник «Челсі» Тодд Боелі заплатив «Шахтарю» 70 мільйонів євро. Потенційно міг би доплатити ще 30.

Тому аналогії з Муту виглядають цілком доречно. Чи повторить українець шлях румуна?

«Я думаю, що "Челсі" свого часу прославився більше справою Муту, ніж своїми результатами на полі в той час. Це одна з найвідоміших справ у футболі. Цей футболіст став цікавим прецедентом для юристів у спортивному праві. "Челсі", напевно, щастить на такі справи. Я не виключаю, що зараз може бути подібне прецедентне рішення, або якраз усі сторони домовляються, як виходити з цієї ситуації», – каже Юрченко.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик під час тренувань за збірну України

Апелюючи мовою фактів можна сказати, що Мудрик фактично порушив умови контакту, згідно з яким права й обов’язки є не лише в клуба, а й у футболіста.

«Формально є контракт, за яким, усі звикли, що клуби мають зобов’язання перед футболістами. У нас же ситуація, в якій свої зобов’язання міг не виконати футболіст. Ясна річ, багато залежить від того, як допінг потрапив у тіло Мудрика: з волі третіх осіб, чи з його необережності, чи свідомо ним вжито заборонені речовини. Всі мають розуміти, що контракт – це зустрічний рух прав і обовʼязків сторін. Договір завжди включає права й обов’язки обох сторін. Клуб зобов’язаний платити зарплату і створювати певні умови, а футболіст повинен не лише тренуватися й грати на належному рівні, а й дотримуватися антидопінгового кодексу WADA, не брати участі в договірних матчах, не робити ставки тощо. Якщо недбале ставлення футболіста призвело до допінгової справи, то, ясна річ, клуб може позиватися до футболіста, бо клуб розраховував на його послуги й не з волі клубу зараз Мудрик не може ці послуги надати», – розповідає юрист.

Фото: instagram.com Михайло Мудрик і директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна

Цікаво, що позиватися проти Михайла може не лише «Челсі».

«Клуб же не просто так платив за Мудрика 70 мільйонів. Те, як він грав і наскільки йому це вдавалося – справа другорядна. Він мав надати клубу свої послуги футболіста. Якщо WADA доведе, що Мудрик порушив антидопінговий кодекс, то Челсі матиме факт порушення, з яким можна йти в суд. Так само й "Шахтар". Клуб розраховував на додаткові 30 мільйонів. Все залежить від того, як дії Мудрика вплинули на можливе недоотримання коштів "Шахтарем". Мудрик фактично порушив контракт, і це була його вина. Це ж не травма… Будь-яке невиконання обов’язку за контрактом тягне за собою наслідки», – підсумовує адвокат.

А що ж Мудрик?

Футболіст натомість публічно ситуацію не коментує. Юрій Юрченко припускає, що на це вплинули юристи Михайла, які порадили йому не комунікувати скандал. Попри це, Михайло вже суттєво погіршив свою репутацію. Навіть якщо вдасться уникнути максимального строку дискваліфікації, імідж зіпсовано надовго.

🚨🇺🇦 Maresca on Mudryk going to Usyk vs Fury boxing fight: “In this moment it's good that he can DISCONNECT from the situation a little bit”.



“I spoke with Misha, we try to support him. Now we are just waiting for the doping case”. pic.twitter.com/Wl4G0LTaK4 — HUDDY BLITZ (@Vee_Unleashed) December 25, 2024

«Зараз футболіст перебуває в ситуації, коли він клубу не допомагає. Якщо йому сказали юристи мовчати, то він мовчить. Це може вплинути на їхню (його й клуба, – LB.ua) подальшу співпрацю, які б спортивні результати він не демонстрував далі. І, до слова, це стосується не тільки "Челсі". Інші клуби теж можуть зробити свої висновки стосовно Мудрика. Які? Думаю, це очевидно», – наголосив юрист.

When Mudryk returns from ban he will be 28 yes old🥲 pic.twitter.com/hBzCiKdm7L — 𝘈𝘯𝘵𝘰𝘯𝘪𝘰 ☯︎ (@mvp_antonio1) August 3, 2025

Після нашої розмови стало відомо, що «Челсі» вніс Михайла Мудрика до заявки на сезон 2025/2026. Юрченко стверджує, що таким чином «Челсі» цілеспрямовано виконує свою частину контракту. Мудрик за такого підходу не зможе звинуватити клуб в тому, що він не грає з вини клубу через його відсутність у заявці.

Фото: EPA/UPG Засмучений Михайло Мудрик

Своєю чергою, це може свідчити, що вже скоро ми станемо свідками того соломонового рішення, про яке говорив спортивний юрист.

