Українець встиг допомогти лондонцям на турнірному шляху ще до свого відсторонення.

Лондонський "Челсі" став першим клубом в історії європейського футболу, який здобув усі міжнародні трофеї: до перемог у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Суперкубку УЄФА та Кубку володарів кубків "пенсіонери" додали успіх у Лізі конференцій.

У фіналі в польському Вроцлаві клуб українця Михайла Мудрика вважався беззаперечним фаворитом протистояння із іспанським "Бетісом". Але до 65-ої хвилини сценарій матчу складався аж ніяк не на користь лондонців. Вже на старті вони пропустили від Еззальзулі і все ніяк не могли знайти підхід до воріт суперника.

Але сенсації не сталося: щойно "Челсі" зміг вперше зламати безгольові чари, влучні удари посипалися один за одним. Енцо зрівняв рахунок, Джексон та Санчо швиденько зняли усі питання щодо підсумку гри, а Кайседо у компенсований час поставив смачну крапку. 4:1 - вже другий євротрофей цього сезону у представників чемпіонату Англії.

Михайло Мудрик, попри відсторонення через підозру у вживанні допінгу, має вважатися переможцем Ліги конференцій - адже в основній стадії восени не лише виходив на поле, але й забивав.