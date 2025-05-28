Еліна розібралася з угоркою, а Юлія – з «нейтральною» тенісисткою

Еліна Світоліна під час гри

Еліна Світоліна (WTA №13) і Юлія Стародубцева (WTA №81) перемогли у своїх поєдинках другого кола Ролан Гарросу.

Еліна здолала Анну Бондар (WTA №82) з Угорщини – 2:0 (7:6, 7:5).

Матч тривав майже дві години. Упродовж гри Світоліна виконана 4 подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

В іншому матчі Юлія Стародубцева виявилася сильнішою за «нейтральну» Анастасію Потапову (WTA №37) – 2:0 (7:6, 6:2). Українка вперше у кар'єрі зіграє в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева

У третьому колі Ролан Гарросу Світоліна зустрінеться з американкою Бернардою Перою (WTA №83). На Стародубцеву чекає протистояння з четвертою ракеткою світу Ясміне Паоліні.

Нагадаємо, сьогодні на корт у другому турі вийде також Даяна Ястремська. Вона зіграє проти «нейтральної» Діани Шнайдер (WTA №12). Початок матчу – о 19:35 за Києвом.