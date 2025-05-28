17-річний Ламін Ямаль продовжив контакт з «Барселоною» до 2031 року

Каталонська «Барселона» продовжила контракт із 17-річним іспанським вінгером Ламіном Ямалем до літа 2031 року.
Про це повідомила пресслужба команди.
За новим контрактом іспанець отримуватиме 8 мільйонів євро на рік. Кожного сезону зарплатня гравця збільшуватиметься на 2 мільйони.
Каталонці також додали до контракту низку бонусів, один з яких Ямаль отримає у випадку виграшу «Золотого м’яча» – головної індивідуальної нагороди у футболі.
Сума відступних за гравця складатиме 1 мільярд євро.
У нинішньому сезоні 17-річний вінгер зіграв 55 матчів за «Барселону» у всіх турнірах, забив 18 голів і віддав 25 асистів.
Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 180 млн євро.
Нагадаємо, «Барселона» з Ламіном у складі виграла Ла Лігу і Кубок Іспанії з футболу. У Лізі чемпіонів підопічні Хансі Фліка зупинилися у півфіналі, поступившись міланському «Інтеру».
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