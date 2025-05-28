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17-річний Ламін Ямаль продовжив контакт з «Барселоною» до 2031 року

Іспанець зароблятиме 8 мільйонів євро на рік.

17-річний Ламін Ямаль продовжив контакт з «Барселоною» до 2031 року
Іспанський футболіст Ламін Ямаль
Фото: EPA/UPG

Каталонська «Барселона» продовжила контракт із 17-річним іспанським вінгером Ламіном Ямалем до літа 2031 року.

Про це повідомила пресслужба команди.

За новим контрактом іспанець отримуватиме 8 мільйонів євро на рік. Кожного сезону зарплатня гравця збільшуватиметься на 2 мільйони.

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Каталонці також додали до контракту низку бонусів, один з яких Ямаль отримає у випадку виграшу «Золотого м’яча» – головної індивідуальної нагороди у футболі.

Сума відступних за гравця складатиме 1 мільярд євро. 

У нинішньому сезоні 17-річний вінгер зіграв 55 матчів за «Барселону» у всіх турнірах, забив 18 голів і віддав 25 асистів.

Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 180 млн євро.

Нагадаємо, «Барселона» з Ламіном у складі виграла Ла Лігу і Кубок Іспанії з футболу. У Лізі чемпіонів підопічні Хансі Фліка зупинилися у півфіналі, поступившись міланському «Інтеру».

Про те, чому Ламін Ямаль уже перевершив Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду, читайте на LB.ua.

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