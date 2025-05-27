Угоду з ним розраховано до літа 2027 року.

Пресслужба ФК “Шахтар” повідомила, хто очолить футбольний клуб.

38-річний турецький спеціаліст Арда Туран став новим головним тренером “Шахтаря”, угоду з ним розраховано до літа 2027 року.

Таким чином Арда Туран стане 39-м наставником в історії донецького клубу.

Довідка

Арда Туран народився 30 січня 1987 року в Стамбулі.

Він є вихованцем стамбульського “Галатасарая”, грав на позиції півзахисника. Виступав за “Галатасарая”, “Манісаспор”, іспанські “Атлетіко” (Мадрид) та “Барселону”, “Істанбул Башакшехір”.

Він чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Туреччині, був чемпіоном Туреччин, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини, чемпіон Іспанії, володар Кубка та Суперкубка Іспанії, переможець Ліги Європи УЄФА та Суперкубка УЄФА.

Арда Туран провів 100 матчів за національну збірну Туреччини і забив за неї 16 мʼячів. Учасник ЧЄ–2008 (3-тє місце) та ЧЄ–2016. У вересні 2022 року оголосив про завершення кар’єри футболіста.

Шлях тренера розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини “Еюпспор”, який вивів до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з “Еюпспором” посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини.

Загалом як головний тренер провів 84 матчі.