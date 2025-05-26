Україна здобула п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Данило Коновалов з України бере участь у попередніх змаганнях зі стрибків у воду з трампліна 1 м серед чоловіків на Чемпіонаті с

Україна отримала п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у турецькій Анталії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Нагороду здобув Данило Коновалов, який із сумою 390,55 бала став бронзовим призером у фіналі стрибків з 1-метрового трампліна.

Перший та другий результати показали представники Німеччини (400,60) та Італії (391,60).

Раніше чемпіонами Європи у складі збірної України стали:

командний мікст (стрибки з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки) за участю Ксенії Байло, Кірілла Болюха, Софії Лискун

Ксенія Бочек і Діана Карнафель - у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну

Олексій Середа - 10-метрова вишка

мікст Кірілла Болюха та Ксенії Байло - у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Євро-2025 зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.