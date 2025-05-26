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Україна здобула п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Цього разу Україна отримала бронзову нагороду.

Україна здобула п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Данило Коновалов з України бере участь у попередніх змаганнях зі стрибків у воду з трампліна 1 м серед чоловіків на Чемпіонаті с
Фото: EPA/UPG

Україна отримала п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у турецькій Анталії. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Нагороду здобув Данило Коновалов, який із сумою 390,55 бала став бронзовим призером у фіналі стрибків з 1-метрового трампліна.

Перший та другий результати показали представники Німеччини (400,60) та Італії (391,60).

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Раніше чемпіонами Європи у складі збірної України стали: 

  • командний мікст (стрибки з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки) за участю Ксенії Байло, Кірілла Болюха, Софії Лискун
  • Ксенія Бочек і Діана Карнафель - у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну 
  • Олексій Середа - 10-метрова вишка 
  • мікст Кірілла Болюха та Ксенії Байло - у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Євро-2025 зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.

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