Україна здобула п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Україна отримала п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у турецькій Анталії.
Про це повідомляє Укрінформ.
Нагороду здобув Данило Коновалов, який із сумою 390,55 бала став бронзовим призером у фіналі стрибків з 1-метрового трампліна.
Перший та другий результати показали представники Німеччини (400,60) та Італії (391,60).
Раніше чемпіонами Європи у складі збірної України стали:
- командний мікст (стрибки з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки) за участю Ксенії Байло, Кірілла Болюха, Софії Лискун
- Ксенія Бочек і Діана Карнафель - у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну
- Олексій Середа - 10-метрова вишка
- мікст Кірілла Болюха та Ксенії Байло - у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
Євро-2025 зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.